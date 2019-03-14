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Demir Grup Sivasspor'un uçuşuna 'yıldırım' rötarı

Eraydın AYTEKİN / SİVAS () - Spor Toto Süper Lig'de yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor kafilesinin seyahat edeceği uçağa havada yıldırım çarpması nedeni ile uçuş ileri bir saate ertelendi. Fenerbahçe maçının...

Demir Grup Sivasspor'un uçuşuna 'yıldırım' rötarı

Eraydın AYTEKİN / SİVAS () - Spor Toto Süper Lig'de yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor kafilesinin seyahat edeceği uçağa havada yıldırım çarpması nedeni ile uçuş ileri bir saate ertelendi.
Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayan Demir Grup Sivasspor kafilesi, saat 16.30'da gerçekleşecek olan uçuş için Nuri Demirağ Havaalanı'na geçti. Ancak İstanbul'dan gelen TK7375 sefer sayılı Anadolujet uçağına kent yakınlarında inişe geçtiği sırada yıldırım isabet etti. Güvenli şekilde alana inerek yolcularını indiren uçakta biriken elektrik yüklemesinin giderilmesi için, uçuş ileri bir saate ertelendi. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na uçmak için alanda bekleyen Demir Grup Sivasspor kafilesi bunun üzerine otobüsle yeniden tesislere döndü. Uçağın İstanbul için 21.00 sıralarında havalanacağı öğrenildi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor'umuzu saat 16.30'da İstanbul'a taşıyacak uçak bir önceki seferde yaşanan teknik sorun nedeniyle rötar yaptı. Kafilemizin 21.00 - 22.00 saatleri arasında İstanbul'a uçması planlanmaktadır. Demir Grup Sivasspor'umuz kulüp tesislerimize döndü ve uçuş saatini bekliyor" ifadelerine yer verildi.

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