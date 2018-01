Demir Grup Sivasspor'un Antalya kampı başladı

Süper Lig'in ilk yarısını 8'inci sırada bitiren Demir Grup Sivasspor, 2'nci yarı hazırlıklarına Manavgat'ın Side Mahallesi'nde başladı. Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma koşularıyla başladı. Daha sonra açma germe hareketleri yapan futbolcular, iki grup halinde halinde pas çalışması yaptılar.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Beşiktaşlı Cenk Tosun'un Everton'a transfer olmasına ilişkin, "Cenk Tosun'lar çoğalsın, ülke futbolu gelişsin, dünyanın her ülkesinde hem marka takımlarında oyuncularımız oynasın" dedi.

"SIKI BİR ÇALIŞMA PROGRAMI BELİRLEDİK"

Antrenmandan önce açıklamalarda bulunan Samet Aybaba, ligin ilk yarısını puan olarak beklediklerinin üzerinde kapattıklarını belirterek, "Doğrusunu söylemek gerekirse puan olarak planladığımız yerin biraz da üstünde bitirdik. Ama ikinci yarı önümüzde, daha zorlu geçecek, takımlar transfer yapıyor, güçleniyor. Hedefler belirginleşiyor, artık o hedef üzerinden yoğunlaşıyor herkes. O nedenle daha sıkı bir çalışma programı belirledik" dedi.

"BİRKAÇ MEVKİDE TRANSFER YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Bazı mevkilerde eksik oyuncuları olduğunu ve bunları devre arasında kapatmayı planladıklarını anlatan Aybaba, "Şimdi transfer çalışmaları var, onlarla ilgili bazı temaslarımız sürüyor. Devre arası transferi biraz zor. İyi oyuncusunu kimse vermez. Biz buna rağmen birkaç mevkide transfer yapmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

Samet Aybaba, takımdan ayrılacak oyuncuların listesini yönetime verdiklerini de söyledi.

"SÜPER LİG'İ GÖREN ÇOK AZ OYUNCU VAR"

Ligin ikinci yarısındaki hedeflerinin, ilk yarıdaki puandan daha fazlasını almak olduğunu vurgulayan Aybaba, "Biz bu puanın neden daha üstüne çıkmayalım? Şimdi futbolcularımızla onu konuşuyoruz. Bu özgüveni yakalamak lazım. Hem sadece biz değil yönetim olarak, şehir olarak futbol kalitesini bir yere getirdikten sonra artık başka tartışmalar yapmak lazım. Ama tabi oyunculara da bu konuda fazla stres bindirmemek lazım. Bizim kadromuzun içinde Süper Lig'i gören çok az oyuncu var. Yabancılarımızın hemen hemen hiçbiri görmedi, yerli oyuncularımızın çoğu Süper Lig görmedi. Birden bu takıma fazla yük yüklemek de doğru değil. Biz her maç keyif verelim, keyif alalım, kazanalım. Yukarılara doğru bakalım, ne oluyor, ne bitiyor diye düşünüyoruz, planlıyoruz. İnşallah bu düzeyde de devam eder" ifadelerini kullandı.

"TÜRK FUTBOLU İÇİN İNANILMAZ"

Beşiktaşlı Cenk Tosun'un İngiliz kulübü Everton'a transferinden dolayı mutlu olduğunu da aktaran Samet Aybaba, şunları kaydetti: "Çok keyif aldım, çok güzel. Türk futbolcusu ve Türk futbolu için inanılmaz bir şey. Keşke böyle geliştirebilsek. (Medya olarak) Aman başlamayın hemen Cenk Tosun ne zaman geri döner diye. 3 ay sonra mı, 5 ay sonramı diye? O oyuncuların orada kalması için, orada oynaması için ülkece destek vermemiz lazım. Ailesi, hocaları, bizler, futbolun içindeki herkes, ülkedeki herkes bu oyuncunun orada bir şeyler yapmasını desteklemeli. Bizde biliyorsunuz yurt dışına gidince hemen başlarlar, '3 ay sonra döner, 5 ay sonra döner' diye. Biz Cenk Tosun'lar çoğalsın, ülke futbolu gelişsin, dünyanın her ülkesinde hem marka takımlarında oyuncularımız oynasın, hem antrenörlerimiz gitsin ki -o bölümü zor biraz biliyorsunuz- böyle olursa hem futbolumuz gelişir, hem kulüplerimizde ekonomik anlamda rahatlamalara neden olur. Ben yüzde yüz destekliyorum."

