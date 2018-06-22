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Demir Grup Sivasspor, Uğur Çiftçi'yi renklerine bağladı

SİVAS, () Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, geçen sezon Gençlerbirliği forma giyen Uğur Çiftçi ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Uğur Çiftçi, Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın İstanbul'daki ofisinde kendisini Sivassporlu...

Demir Grup Sivasspor, Uğur Çiftçi'yi renklerine bağladı

SİVAS, ()

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, geçen sezon Gençlerbirliği forma giyen Uğur Çiftçi ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Uğur Çiftçi, Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın İstanbul'daki ofisinde kendisini Sivassporlu yapan sözleşmeye imza attı. Aslen Sivaslı olan 26 yaşındaki Uğur Çiftçi, 2006 yılında futbola Gençlerbirliği alt yapısında başladı. Kariyerinin önemli bir kısmını burada geçiren Çiftçi, Hacettepe macerasının ardından yeniden kırmızı-siyahlı kulübe döndü ve takımının en önemli isimlerinden biri olmayı başardı. Defansın solunda görev yapan Çiftçi, kariyerinde çıktığı 264 maçta 10 kez gol sevinci yaşadı. Çitçi, 6 kez de Türk milli takımının formasını giydi.

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