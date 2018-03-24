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Demir Grup Sivasspor, U21 takımını 4-1 yendi

SİVAS, () Demir Grup Sivasspor, antrenman maçında karşılaştığı U21 takımını 4-1 mağlup etti. Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında kendi sahasında Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor lige verilen bir haftalık...

Demir Grup Sivasspor, U21 takımını 4-1 yendi

SİVAS, ()

Demir Grup Sivasspor, antrenman maçında karşılaştığı U21 takımını 4-1 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında kendi sahasında Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor lige verilen bir haftalık arada kulüp tesislerinde U21 takımı ile karşılaştı. Şiddetli rüzgar ve yağmur altında oynanan antrenman maçını Sivasspor A Takımı 4-1 kazandı. Maçın gollerini Paul Papp, Muhammet Demir, Robinho ve Emre Kılınç atarken, U21 takımının golünü ise Muhammet Sait Özvardar kaydetti.
Kırmızı-beyazlılar yarın 14.00'te yapacağı antrenmanla Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarına devam edecek. Demir Grup Sivasspor ile Kardemir Karabükspor 30 Mart Cuma günü saat 20.00'de Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

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