Demir Grup Sivasspor - Teleset Mobilya Akhisarspor : 1 - 1

Eraydın AYTEKİN/SİVAS, ()

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Hüseyin Göçek (xx), Erdem Bayık (xx), Candaş Elbil (xx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan (xx)- Auremir (xxx), Bjarsmyr (xx), Medjani (xx), Ziya (xxx)- Bifouma (xx) (Dk.86 Cyrıac Gohi), Hakan (xxx), Ndinga (xx), Rybalka (xx) (Dk.72 Mert Hakan x)- Emre (xx) (Dk.81 Muhammed), Kone (xx)

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Lukac (xx)- Ömer (xx), Dany (x), Caner (xx), Lopes (xxx), Larsson (xx) (Dk.59 Henrique xx), Sisokko (xx), Soner (xx), Olcan (xx)- Serginho Miniero (xx) (Dk.58 Bilal xx), Seleznov (xx)(Dk.71 Muğdat x)

GOLLER: Dk. 52 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor)- Dk.72 Olcan (Teleset Mobilya Akhisar)

KIRMIZI KART: Dk.67 Dany (Teleset Mobilya Akhisarspor)

SARI KARTLAR: Rybalka, Medjani, Mert Hakan (Demir Grup Sivasspor)- Muğdat (Teleset Mobilya Akhisar)

Süper Lig'in 18'inci haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında konuk ettiği Teleset Mobilya Akhisarsspor ile 1-1 berabere kaldı.

3'üncü dakikada Demir Grup Sivasspor'da sağdan Auremir'in ceza alanına gönderdiği topu kontrol eden Rybalka'nın yarı vole vuruşunda top kaleci Lukac'da kaldı.

5'inci dakikada sağ kanattan gelişen Akhisarspor atağında Lopes'in içeriye çevirdiği topa gelişine Serginho vurdu, top yandan auta gitti.

21'inci dakikada soldan Ziya'nın içeriye gönderdiği top defanstan sekip uzak köşede Kone'nin önünde kaldı. Onun yerden vuruşunda top savunmadan döndü.

22'nci dakikada Bjarsmyr'den sıyrılan Seleznov'un ceza alanı dışından, yerden vuruşunda top kaleci Tolgahan'da kaldı.

30'uncu dakikada sol kanattan Ziya'nın kullandığı serbest vuruşta, ceza alanına gelen topa yükselen Bifouma'nın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

37'nci dakikada sağ kanatan gelişen Demir Grup Sivasspor atağında Bifouma'nın yerden ceza alanına çevirdiği topa uygun durumda Rybalka vurdu, top üstten auta gitti.

52'nci dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında topla buluşan Ziya'nın ceza alanına ortasında uygun durumda Hakan Arslan kafa vuruşunu yaptı, kaleci Lukac'ın müdahalesine rağmen top direğin dibinden ağlarla buluştu. 1-0.

55'inci dakikada bu kez Emre'nin pasında ceza alanında topla buluşan Bifouma düzeltip yerden vurdu, yandan auta çıktı.

56'ncı dakikada mutlak bir gol kaçtı. Sol kanattan hareketlenen Ziya, ceza alanında boş durumdaki Zone'yi gördü. Kone'nin kaleci ile karşı karşıya vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

59'uncu dakikada sağdan Rybalka'nın kullandığı serbest vuruşta ceza alanına gönderdiği topa Kone kafayı vurdu, top yandan auta gitti.

67'nci dakikada Akhisarspor adına Dany, ikinci sarı karttan kırmızı görerek oyun dışında kaldı.

71'inci dakikada Ziya'nın ortasında Ndinga, yükselip kafa vuruşunu yaptı, top üstten auta gitti.

72'nci dakikada sağ kanattan Bilal'in savunmanın arkasına gönderdiği topu ceza alanı içinde Henrique indirdi ve boş durumdaki Olcan, yakın mesafeden topu filelere gönderdi. 1-1.

83'üncü dakikada sol kanattan Mert Hakan'ın içeriye gönderdiği topa Kone kafayı vurdu, top yandan auta gitti.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

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