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Demir Grup Sivasspor taraftarıyla birlikte çalıştı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, () Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor yeni sezon hazırlıklarına kendi tesislerinde devam ediyor. Kırmızı beyazlı ekibin bugünkü antrenmanını çok sayıda taraftar takip etti.  Demir Grup Sivasspor...

Demir Grup Sivasspor taraftarıyla birlikte çalıştı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor yeni sezon hazırlıklarına kendi tesislerinde devam ediyor. Kırmızı beyazlı ekibin bugünkü antrenmanını çok sayıda taraftar takip etti. 
Demir Grup Sivasspor 2018-2019 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde akşam saatlerinde gerçekleştirilen bugünkü antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra pas çalışması ve top kapma çalışması yaptı. Antrenman da futbolcuların neşeli olduğu görüldü. Kırmızı beyazlı ekibi antrenmanda çok sayıda taraftar da takip etti. Sosyal medya üzerinden örgütlenen 'Yiğido Gençlik' taraftar grubu antrenmanda futbolcuları meşalelerle karşılayarak destek verdi.
"UMARIM HER ŞEY İYİ NETİCELENECEK"
Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tamer Tuna, "Hazırlıklarımız iyi seviyede. Zaten çok iyi başladık. Kampa kadar olan ilk etabı burada tamamlıyoruz. Havalar gayet iyiydi. Tesis olanaklarımız zaten üst seviyede. Bu konuda iyi bir aşama yapıyoruz. Adaptasyon sürecinde de gerekli karşılığı aldık. Bu bizim için gayet iyi oldu. Bolu kampı ve hazırlık karşılaşmalarıyla birlikte de genel felsefemizi oyun anlayışımızı ve geçen yıldan daha üst seviyeye nasıl çıkabiliriz bununla ilgili çalışmaları yapacağız. Umarım her şey iyi neticelenecek" dedi.
"BİZİM EN ÖNEMLİ PARÇAMIZ TARAFTARIMIZDIR"
Taraftarlara verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Tuna, "Bizim en önemli parçamız taraftarımızdır. Onlarla bütünleştiğimizde enerjimiz ve gücümüz yükseliyor. Daha değerli hale gelip o öz değerimizi daha da artırıyor. Hem de öz güvenimizi artıran bir taraftar grubu var. Geçen yılki taraftar sayımızı daha da artırarak mücadelemizin göze hoş geldiği bir Sivasspor izlettirmek istiyoruz. Umarız ki böyle olacaktır. Çünkü buna inanıyoruz. Bu inançtayız. Bu düşüncedeyiz. Oyuncularımız bu heyecan da yeni başlamış gibi antrenmanlar çok heyecanlı, coşkulu ve güzel geçiyor. Bunları oyuncularımızın verilerinde de görebiliyoruz" diye konuştu.  

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Taraftarların takımı karşılaşması
- Antrenman görüntüleri
- Tamer Tuna'nın açıklaması

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