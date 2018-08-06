Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Muharrem İnce: CHP kurultay için bir gün bile beklememelidir
CHP'de kurultay kavgası büyüyor
Akar'dan ABD'ye tepki: Kabul etmiyoruz, korkmuyoruz!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Karşılıksız kalmayacak
FED faizleri sabit tuttu
FED faizleri sabit tuttu
Amerika'dan skandal 'yaptırım' açıklaması
Amerika'dan skandal 'yaptırım' açıklaması

Demir Grup Sivasspor tam kadro çalıştı

İrfan ÖZŞEKER / SİVAS () - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, hafta sonu kendi sahasında oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.  Yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren Demir Grup...

Demir Grup Sivasspor tam kadro çalıştı

İrfan ÖZŞEKER / SİVAS () - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, hafta sonu kendi sahasında oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. 
Yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren Demir Grup Sivasspor, cumartesi günü kendi sahasında oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ile başladı. Isınma hareketleri ve geniş alanda pas çalışması ile devam eden antrenman kanat çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi. 

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Antrenman

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328