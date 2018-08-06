Demir Grup Sivasspor tam kadro çalıştı

İrfan ÖZŞEKER / SİVAS () - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, hafta sonu kendi sahasında oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren Demir Grup Sivasspor, cumartesi günü kendi sahasında oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ile başladı. Isınma hareketleri ve geniş alanda pas çalışması ile devam eden antrenman kanat çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

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