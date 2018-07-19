Demir Grup Sivasspor - Sebail: 2-1 

BOLU,()

Demir Grup Sivasspor hazırlık maçında Azerbaycan ekibi Sebail'i 2-1 mağlup etti.

Yeni sezon ikinci etap kamp çalışmalarına Bolu'nun Karacasu Beldesi'nde devam eden Demir Grup Sivasspor ikinci hazırlık maçında Azerbaycan ekibi Sebail ile karşılaştı. Kırmızı-beyazlı ekip mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Sivasspor sahaya, Sergio Rochet - Paul Papp, Carl Medjani, Vitaly Dyakov, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Delvin N'Dinga, Robinho, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Arouna Kone 11'iyle çıktı.

Kırmızı-Beyazlılara galibiyeti getiren golleri Mert Hakan Yandaş ve Arouna Kone atarken, Sebail'in tek golünü ise ikinci yarıda penaltıdan Agabala Ramazanov'dan geldi.