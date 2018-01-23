Demir Grup Sivasspor, Robinho ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı

Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER / SİVAS,() - DEMİR Grup Sivasspor, Brezilyalı ünlü futbolcu Robinho ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Demir Grup Sivasspor'un anlaştığı ve bugün öğlen Sivas'a getirdiği Brezilyalı futbolcu Robson De Souza (Robinho), sağlık kontrollerinden geçirildi. Herhangi bir soruna rastlanmayan futbolcu ile kulüpte son görüşmeler yapılarak mutabakat sağlandı. Ardından Brezilyalı yıldız oyuncu icin Yeni 4 Eylül Stadı'nda taraftarlara açık imza töreni düzenlendi. Karla karışık yağmura rağmen stadyuma gelen bin civarında taraftar coşku ile imza törenini takip etti. Stadyuma çıkarak kendilerini selamlayan Robinho'ya taraftarlar sloganlar ile sevgi gösterilerinde bulundu.

'MERHABA GARDAŞ' DİYE SELAMLADI

Yıldız futbolcu kendisini 1.5 yıllığına kırmızı-beyazlı yapan imzayı attıktan sonra taraftarlara mikrofondan 'Merhaba Gardaş' diyerek seslendi. Daha sonra ayağında top sektirerek, tribündeki taraftarları attı. Brezilyalı oyuncu Robinho, Demir Grup Sivasspor'da 70 numaralı formayı giyecek.

İmza törenini ardından açıklamalarda bulunan Robinho, "Kulübün hedefindeydim zaten. Kulübün büyük bir projesi vardı, bana da açıkladılar. Ben projeye katılmak istedim. O yüzden Sivas'a geldim" dedi.

Daha önce Sivas'a gelen Roberto Carlos ve Cicinho ile transfer döneminde sürekli iletişim halinde olduğunu belirten Robinho, "İyi bir kulüp ve atmosfer olduğunu söylediler. Taraftarların iyi olduğunu, destek verdiğini söylediler. Zaten Cicinho ile Real Madrid'de ve bir kaç takımda oynamıştım. İyi bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine Sivasspor'a geldim" diye konuştu.

Süper Lig'in zor bir lig olduğunu ifade eden Robinho, "Biliyordum zaten. Çok Brezilyalı oyuncu bu lige gelmişti, hala da oynamakta. Alex gibi, Diego gibi daha bir çok oyuncu gibi. Ve şimdi Robinho Süper Lig'de" şeklinde konuştu.

MECNUN OTYAKMAZ: 'EN ÖNEMLİ FUTBOLCUYU TRANSFER ETTİK'

Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ise "Kendini kanıtlamış ve Türk futboluna, takımımıza , şehrimize katkısı olabilecek oyuncuları transfer etmeye gayret gösteriyoruz. Bu saydığım kriterlerde de en önemli futbolcuyu transfer ettik. Kendisine hoşgeldin diyorum şehrimize. Taraftarımıza da armağan etmek istiyorum. İlk önce soruldu, acaba rakam olarak anlaşabilir miyiz diye düşündük. Daha sonra görüştük. Sivasspor'un bütçesinin dahilinde kaldığını gördükten sonra da gelmek isteyip istemediğini sorduk. O da gelmek istediğini söyledikten sonra, 25 saat sonra oyuncu şu anda burada. Yabancı oyuncularla ilgili bazı eleştiriler oluyor. Çok sayıda yabancı oyuncu tranfseri. Ama ben bu mevkiye yerli bir oyuncu transfer etmeyi arzu etmiştim. Fakat kendisi oynadığı takımda kadroya girmemesine rağmen, 21 kişilik kadroya girememesine rağmen İstanbul'da kalmayı tercih etti. Türk futbolcularının bu anlayışını kınıyorum. Dünyaca ünlü, bir çok üst düzey takımda oynamış futbolcu, telefonla görüştükten 25 saat sonra bugün burada imza törenindeyiz. Bu da çok ironik" dedi.

Bu transferin, şehre bir heyecan getirdiğini ifade eden Otyakmaz, "Hem şehirde, sosyal medyada, basında, taraftarda bir heyecan var. Tam da bundan bahsetmek istiyoruz. Hem de Türk futbolunu dünyada tekrar gündeme getirecek bir transfer bu. Ülkemiz de şu anda zor bir süreçten geçiyor. Mehmetçiklerimiz terörist temizliğinin peşinde. Onlara buradan dualarımızı gönderiyoruz. Cicinho bizim için iyi bir örnekti. Yapı itibariyle Robinho da iyi bir karakter" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Stattan görüntüler

-Robinhonun gelişi ve imze töreni

-Başkanın konuşması

-Robinho'nun sözleşme imzalaması

-Taraftara Türkçe seslenmesi

-Top sektirip tribünlere göndermesi

-Başkan Otyakmaz'ın açıklaması

-Robinho'nun açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)