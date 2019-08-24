Demir Grup Sivasspor, Rize'ye gitti
SİVAS, ()- SÜPER Lig'in 2'nci haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, karayolu ile Rize'ye gitti. Süper Lig'in 2'nci haftasında Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Demir...
SİVAS, ()-
SÜPER Lig'in 2'nci haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, karayolu ile Rize'ye gitti.
Süper Lig'in 2'nci haftasında Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, Sivas'tan ayrılarak karayolu ile Rize'ye gitti. Kırmızı-beyazlı ekip yarın Rize'de yapacağı son antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. Çaykur Rizespor ile Demir Grup Sivasspor 25 Ağustos Pazar günü saat 19.15'te Çaykur Didi Stadyumu'nda karşılaşacak ve mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.
Demir Grup Sivasspor'un Rize kafilesinde şu futbolcular yer alıyor: "Ziya Erdal, Muammer Yıldırım, Mamadou Samassa, Ali Şaşal Vural, Fatih Aksoy, Uğur Çiftçi, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Paul Papp, Marcelo Goiano, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Serhiy Rybalka, Armin Djerlek, Isaac Cofie, Emre Kılınç, Fernando Andrade, Erdoğan Yeşilyurt, Mustapha Yatabare, Arouna Kone ve Hugo Vieira."
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
|İmsak
|04:42
|Güneş
|06:15
|Öğle
|13:12
|İkindi
|16:57
|Akşam
|19:58
|Yatsı
|21:25
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|1
|3
|2. Sivasspor
|1
|3
|3. Malatyaspor
|1
|3
|4. Denizlispor
|1
|3
|5. Alanyaspor
|1
|3
|6. Antalyaspor
|1
|3
|7. Çaykur Rizespor
|1
|3
|8. Beşiktaş
|2
|3
|9. Trabzonspor
|1
|1
|10. Kasımpaşa
|1
|1
|11. Ankaragücü
|1
|1
|12. Konyaspor
|1
|1
|13. Gençlerbirliği
|1
|0
|14. Kayserispor
|1
|0
|15. Galatasaray
|1
|0
|16. Başakşehir
|1
|0
|17. Göztepe
|2
|0
|18. Gazişehir
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|2
|4
|2. Fatih Karagümrük
|1
|3
|3. Ümraniye
|1
|3
|4. Menemen Belediyespor
|1
|3
|5. Osmanlıspor
|1
|3
|6. Akhisar Bld.Spor
|1
|3
|7. Hatayspor
|1
|3
|8. İstanbulspor
|1
|1
|9. Erzurum BB
|1
|1
|10. Keçiörengücü
|1
|1
|11. Boluspor
|2
|1
|12. Adanaspor
|1
|0
|13. Altınordu
|1
|0
|14. Altay
|1
|0
|15. Bursaspor
|1
|0
|16. Balıkesirspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Eskişehirspor
|1
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|2
|6
|2. Arsenal
|2
|6
|3. Man City
|2
|4
|4. M. United
|2
|4
|5. Brighton
|2
|4
|6. Tottenham
|2
|4
|7. Bournemouth
|2
|4
|8. Sheffield United
|2
|4
|9. Everton
|3
|4
|10. Burnley
|2
|3
|11. Aston Villa
|3
|3
|12. Norwich City
|2
|3
|13. Leicester City
|2
|2
|14. Wolverhampton
|2
|2
|15. Crystal Palace
|2
|1
|16. Chelsea
|2
|1
|17. West Ham
|2
|1
|18. Newcastle
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. Watford
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Real Madrid
|1
|3
|3. Mallorca
|1
|3
|4. Real Valladolid
|1
|3
|5. Athletic Bilbao
|1
|3
|6. Atlético Madrid
|1
|3
|7. Deportivo Alaves
|1
|3
|8. Osasuna
|1
|3
|9. Levante
|2
|3
|10. Real Sociedad
|1
|1
|11. Valencia
|1
|1
|12. Villarreal
|2
|1
|13. Granada
|2
|1
|14. Eibar
|1
|0
|15. Real Betis
|1
|0
|16. Barcelona
|1
|0
|17. Getafe
|1
|0
|18. Leganés
|1
|0
|19. Celta de Vigo
|1
|0
|20. Espanyol
|1
|0
Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016