Demir Grup Sivasspor, Rize'ye gitti

SİVAS, ()-

SÜPER Lig'in 2'nci haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, karayolu ile Rize'ye gitti.

Süper Lig'in 2'nci haftasında Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, Sivas'tan ayrılarak karayolu ile Rize'ye gitti. Kırmızı-beyazlı ekip yarın Rize'de yapacağı son antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. Çaykur Rizespor ile Demir Grup Sivasspor 25 Ağustos Pazar günü saat 19.15'te Çaykur Didi Stadyumu'nda karşılaşacak ve mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.

Demir Grup Sivasspor'un Rize kafilesinde şu futbolcular yer alıyor: "Ziya Erdal, Muammer Yıldırım, Mamadou Samassa, Ali Şaşal Vural, Fatih Aksoy, Uğur Çiftçi, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Paul Papp, Marcelo Goiano, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Serhiy Rybalka, Armin Djerlek, Isaac Cofie, Emre Kılınç, Fernando Andrade, Erdoğan Yeşilyurt, Mustapha Yatabare, Arouna Kone ve Hugo Vieira."