Demir Grup Sivasspor - Osmanlıspor maçının ardından

Osmanlıspor Teknik Direktörü Buz: "Kazanacağımız maçta mağlup olduk"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Aybaba: "Dünyanın en iyi oyuncularından biri, mutlu edelim, keyif alsın biz de keyfini yaşayalım"

Demir Grup Sivasspor Başkanı Otyakmaz: "Robinho, ne kadar doğru bir tercih olduğunu gösterdi"

Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞKER/SİVAS, ()

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek bu tür maçlara daha ciddi bakmaları gerektiğini söyledi. Aybaba maçın yıldızı Robinho için de, "Artık onu sormayalım. Dünyanın en iyi oyuncularından biri, mutlu edelim, keyif alsın biz de keyfini yaşayalım" dedi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, 2-1 kazandıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Aybaba maçın dengeli başladığını belirterek, "Öne geçtik. İlk yarı boyunca pozisyon da bulduk. Rakip de bir kaç tane buldu. Ama dengeli bir oyundu. İkinci yarı 50-70 dakikalar arası inanılmaz kötü oynadık. Top tutamadık, hücuma çıkamadık, savunma yapamadık, adeta sahada yok olduk. Sonrasında oyuncularımız tekrar oyunun ciddiyetini anladılar. Bir kaç tane oyuna müdahale yaptık. Girince oyuncular, bir şeyleri iyi yapınca tabi teknik adam gururla bunu söylüyor, müdahale yaptık oyunu kazandık diye. Oyuncularımı kutluyorum. Zor iştir bu. Özellikle bizden çok aşağıdaki takımlarla oynadığımız maçlar, gene öyle içeride çok zor olacaktır. Daha ciddi bakmamız lazım, daha coşkulu, daha disiplinli oynamamız lazım. Oyuncularımıza soyunma odasında bunları tekrar anlattım. Her halde onlar da bundan sonra bu maçın ciddiyetlerini, böyle maçların ciddiyetini daha iyi anlayacaklardır. Galibiyette emeği olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Maçın yıldızı Robinho'yu konuşmaya gerek olmadığını ifade eden Aybaba, "Artık Robinho'yu sormayalım. Dünyanın en iyi oyuncularından biri. Mutlu edelim, keyif versin, biz de keyfini yaşayalım" dedi. Kone'yi sakatlığı nedeni ile riske etmek istemediklerini, ancak onun yokluğunda ilerde top tutmakta zorluk çektiklerini sözlerine ekledi.

OSMANLISPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ İRFAN BUZ: "KAZANACAĞIMIZ MAÇTA MAĞLUP OLDUK"

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz ise, üzücü bir sonuç aldıklarını belirterek, "Baktığınız zaman ilk devre yediğimiz golde, Hakan'ın sırtından dönüp de Robinho'nun önüne düşen top ve tek vuruşta atılar bir gol var. İkinci devrede tamamen Osmanlıspor oyunu forsa eden, takım olarak tamamen inanmış, oyunu çevireceğimize inanıyorduk. Çıktık o futbolu gösterdik. Baskılı oynayıp 1-1 yakalıdık. Arkasından 2-1'i yakaladık. Son 8 dakikada 2 tane, bizim açımızdan basit hatalardan, tabi Sivasspor açısından bir futbolcunun ön plana çıkması o da Robinho. Orda kendi bölgenizde bu kadar basit top kaybı olmaması gerekmiyor. Akabinde futbolcunun önüne düştü ve 3-2 mağup olduk. Biz burada en az 1 puan, kaldı ki 3 puan almamız gerekirken mağlup olduk. Sivasspor'un 2 fırsatı vardı, onu da Robinho faktörü ortaya çıkıp kendini Sivas açısından gösterdi. Takım anlamında, rakip varyasyonlar ile gelir, golü yersiniz ama çok basit top kaybı oluyor, arkasından klas hareketler çıkıyor, mağlup oluyorsunuz. Sivasspor'u tebrik ediyoruz. Bunların üstesinden geleceğiz Önümüzdeki hafta Antalya mücadelesine çıkacağız, kazanmak istiyoruz" dedi.

DEMİR GRUP SİVASSPOR BAŞKANI OTYAKMAZ: "KEYİF ALDIĞIMIZ BİR MAÇ OLDU"

İlk yarıyı çok iyi oynadık fırsatlar da bulduk. Aslında maçı ilk yarı koparabilirdik. İkinci yarı takviyelerle birlikte, motivasyonla çıktı rakip, yarım saat oyuna hakim oldular. Bu arada öne de geçtiler. Ama son 10 dakikada klas ayakların devreye girmesiyle maçı kazanmasını bildik. Gerçekten çok güzel oldu. Çok keyif aldığımız bir karşılaşma oldu. Robinho, ne kadar doğru bir tercih olduğunu, hem şehinr tanıtımı açısından, Türk futbolunun marka değeri açısından, bizim sonuçlarımız açısından, 2 haftada 3 gol atması, 1 asist yapması, bize kazandırdığı puanlar, doğru iş yaptığımızı gösteren, bizi sevindiren şeyler. Hedefimiz hep ilk 10 dedik. İlk 6'nın içerisine girebilirsek, bu bizi mutlu eder, neden Avrupa olmasın diyeceğiz ama, neticede yavaş yavaş gidelim, önümüzü görelim'' dedi.

Görüntü Dökümü:

-İrfan Buz'un açıklamaları

-Samet Aybaba'nın açıklamaları

-Mecnun Otyakmaz'ın açıklamaları

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