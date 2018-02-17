Demir Grup Sivasspor - Osmanlıspor: 3-2

Eraydın AYTEKİN/SİVAS, ()

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu (xx), İbrahim Çağlar Uyarcan (xx), Samet Çiçek (xx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan (xx)- Hakan Bilgiç (x), Bjarsmyr (xxx), Medjani (xx), Ziya (xxx)- Emre (xx) (Dk.73 Bifouma xx), Hakan Arslan (xxx), Ndinga (xxx), Rybalka (x) (Dk.65 Saivet xx)- Robinho (xxxx), Muhammed (x) (Dk.58 Cyriac xx)

OSMANLISPOR: Karcemarskas (xx), - Pinto (xx), Numan (xx) (Dk.46 Anıl xx), Yalçın (xx), Luiz (xxx)- Regattin (xx), Lembi (xx), Lawal (x) (Dk.46 Payam xx), Serdar (x) (Dk. 26 Musa xx)- Aminu (xxx), Cikalleshi (xx)

GOLLER: Dk.24-82 Robinho, Dk.90 Cyriac (Demir Grup Sivasspor)- Dk.61 Cikalleshi, Dk.71 Musa(P) (Osmanlıspor)

SARI KARTLAR: Ndinga, Ziya (Demir Grup Sivasspor)- Pinto, Aminu, Payam, Musa (Osmanlıspor)

SÜPER Lig'de Demir Grup Sivasspor, kendi sahasında karşılaştığı Osmanlspor'u bir ara 2-1 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti. Kırmızı-Beyazlıların 2 golüne imza atıp bir de asist yapan Brezilyalı Robinho maçın yıldızı oldu. Demir Grup Sivasspor puanını 34'e çıkarırken, Osmanlıspor 19 puanda kaldı.

20'nci dakikada sağdan Hakan Bilgiç'in içeriye ortaladığı topa, ceza alanı içerisinde 3 Sivassporlu oyuncu yetişemedi. Meşin yuvarlak auta çıktı.

24'üncü dakikada sol kanattan Emre'nin ceza alanına indirdiği topu Hakan Arslan kontrol etmek istedi. Savunmanın müdahalesine rağmen sol taraftaki Robinho'yu gördü. Yerden plase bir vuruş yapan Robinho, topu köşeden ağlara gönderdi. 1-0

36'ıncı dakikada sol kanattan ceza alanına giren Robinho, ceza alanında uygun durumdaki Muhammed'e bıraktı, onun Rybalka'ya aktardığı Sivassporlu futbolcular dokunamadı.

38'inci dakikada Osmanlıspor atağında ceza alanı dışından uygun durumda Cikalleshi'nien vuruşunda savunmadan döndü. Atağın devamında sağ çaprazdan Lawal yerden kaleye vurdu, Tolgahan'nın sektirdiği topu savunma uzaklaştırdı.

45'inci dakikada Ziya'nin pasında solda topu kontrol eden Robinho, uygun durumdaki Muhammed'e aktardı. Muhammed'in düzeltip sol ayağı ile yaptığı vuruş etkisiz olunca yandan auta çıktı.

62'nci dakikada savunmanın kaptırdığı topu sol kanattan Lembi ceza alanı içerisine ortaladı, boş durumda Cikaleshi kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 1-1

67'nci dakikada sol kanattan Robiho'nun kullandığı serbest vuruşta ceza alanında Ndinga'nın kafa vuruşu az farkla auta gitti.

70'inci dakikada Osmanlıspor'un kullandığı köşe vuruşunda kafa vuruşu için yükselen Aminu'yu , Hakan Bilgiç itince hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Musa, tkımını öne geçiren golü kaydetti. 1-2

78'inci dakikada sağ kanattan kazınılan serbest vuruşu Regatin doğrudan kaleye gönderdi, top yan ağlarda kaldı.

82'nci dakikada gelişen Demir Grup Sivasspor atağında, ceza alanı dışında Cyriac'ın pasıyla buluşan Robinho sert vuruşla topu filelere gönderdi ve maça yeniden denge getirdi. 2-2

89'uncu dakikada sol kanattan Ziya serbest vuruşu kullandı. Ceza alanında Cyriac'ın kafa vuruşunda top Karcemarskas'ta kaldı.

90'ıncı dakikada orta alanda Robinho, rakibinden mükemmel sıyrıldı, savunmanın arkasına ara pasında sağ çaprazda buluşan Cyriac, yerden vuruşla topu filelere gönderdi. 3-2

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