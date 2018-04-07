SİVAS, ()



Spor Toto Süper Lig'in 28'inci hafta maçında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, Konya'ya gitti.

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 28'inci hafta maçında yarın deplasmanda A.Konyaspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, bugün kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından Nuri Demirağ Havaalanı'ndan özel uçakla tam kadro Konya'ya gitti.

Kırmızı beyazlıları Konya'da taraftarlar tarafından çiçeklerle karşılandı. Demir Grup Sivasspor, kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başladı. Kırmızı beyazlılar maçın ardından özel uçakla Sivas'a dönecek.

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