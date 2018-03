Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa maçının ardından

Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, ()



DEMİR Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Bu tür takımlara karşı 2 farklı öne geçeceksiniz. Ama olmadı" dedi. Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş ise, "Ligdeki puan sıralamasına göre maçlar yönetiliyor" dedi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, 2-2 biten karşılaşma sonrası yaptığı değerlendirmede, oyunun başında iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Bölüm bölüm aksamalar oluyor. Rakip de çok iyi çabuk kontra atağa çıkan bir takım. Bu takımlara karşı öne geçeceksiniz, 2 farklı öne geçeceksiniz. Geçtiğinizde onların size baskıya gelen sistem düşüncelerinde siz karşı atakla belki oyunu farklı yere götüreceksiniz. Ama olmadı. Oyuncularımı kutluyorum. Herkes elinden geleni yapıyor. Futbol bu, Görüyorsunuz 90'dan sonra goller oluyor. Biz önce atıyoruz, onlar sonra atıyor. Çok büyük bir sorun var biz bunu bir türlü çözemiyoruz. Yere yatan oyuncularla ilgili artık biz teknik adamların, hakemlerin, saha içindeki kendi arkadaşlarının dahi buna izin vermemesi gerektiğine inanıyorum. Dünyanın en üst liglerini seyrediyoruz, bakıyoruz hiç yere yatan oyuncu yok. Sakatlanıp da yatan var tabi ki. Vakit geçirme anlamında, oyunu durdurma anlamında. Biz eğer iyi bir ligiz, marka olmaya çalışıyoruz diyorsak oyunu hızlandırmamız lazım. Oyuncu arkadaşlarıma buradan sesleniyorum. Artık bu işleri bıraksınlar, benimkiler yapıyorsa benimkiler, rakip takım oyuncuları, kim yapıyorsa. Teknik direktör arkadaşlara da sesleniyorum. Lütfen bu konuda taviz vermesinler oyuncularına. Hakem arkadaşlarımıza da sesleniyorum. Bir an önce bu sorunu çözelim. Futbolumuz hızlansın, biz keyif alalım, herkes keyif alsın. Kazanıp, kaybetmek hiç önemli değil" dedi.

KEMAL ÖZDEŞ: PUAN SIRALAMASINA GÖRE MAÇLAR YÖNETİLİYOR

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş ise önemli bir maç oynadıklarını vurgulayarak, "Maçın sonunda her iki takım karşılıklı 1'er puan aldı. Sivas takımı açısından da önemli bir maçtı. Çünkü onlar da ilk 5'i kovalıyorlar. Biz ise üst sıralara yaklaşma amacındaydık. Burada kazanmak istiyorduk. Maçın bütününe baktığımızda her iki takımın oyuncularını kutlamak istiyorum. Oldukça mücadeleci bir oyun oldu. Belki çok net gol fırsatları olmasa da her iki takımın kazanma arzusu son ana kadar devam etti. Statta da iyi bir ambiyans vardı. Güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Geçtiğimiz iki haftada olduğu gibi, Kayseri'de bir penaltı oldu, sonra akşam penaltı değil dediler. Sarı kartla oyuncu cezalı duruma düşüyor. Geçtiğimiz hafta bir penaltı oldu. Hakem hocalarının yarısı penaltı değil diyor, yarısı penaltı diyor. Bugün ilk gol ofsayt, ikinci gol çok ağır bir penaltı yine. Sonra yine oyuncum bir kart görüyor. Sivas bu ülkenin önemli bir futbol şehirlerinden bir tanesi. Oldukça iyi bir takımı var. Oldukça iyi bir yönetimi var. Kesinlikle bu lige renk katıyor. Güçlü de bir kadrosu var, şehri zaten öyle. Ancak Kasımpaşa da bu ülkenin en düzenli ve en iyi kulüplerinden bir tanesi. Sorun geçtiğimiz yıl yaşadığımıza benziyor. Sanıyorum 11'inci 12'inci sıralardayken biraz puan sıralamasına göre maçlar yönetiliyor. Bir art niyet kesinlikle aramıyorum. Ancak hakemlerimizin de çok iyi odaklanması gerekiyor. hem üst sıralardaki mücadele için önemli, hem alt sıra için. Ama genç hakemlerimizin bir kaygısı oluyor maçlarda. Bunu anlamakta biraz güçlük çekiyorum. Bu her halde MHK'nin çözeceği bir durum. Sivas takımına bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. Bu maçı unuttuk. Bugün son ana kadar verdiğimiz mücadele bizim için artıydı. Önümüzdeki Antalya maçını kazanarak, ligin sonuna kadar üst sıralarda olmak için mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

