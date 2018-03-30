Demir Grup Sivasspor - Kardemir Karabükspor maçının ardından

Hüsnü Ümit AVCI - İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, ()

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Bunlar zor maçlar. Rakibin ligde tutunma şansı biraz azalmış, kapalı duruyorlar. Bir şeyleri ispat etmek istiyorlar" dedi. Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ise "Oyuncularımın antrenmanda ve müsabakada gösterdikleri ciddiyet ve disiplinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, 1-0 biten karşılaşma sonrası yaptığı değerlendirmede, bu tür maçların zor olduğunu söyledi. Aybaba, "Bunlar zor maçlar. Rakibin ligde tutunma şansı biraz azalmış, kapalı duruyorlar. Bir şeyleri ispat etmek istiyorlar. Onların da planları projeleri var. Oyuncuların bireysel olarak düşünceleri var. Maalesef ilk yarı hemen hemen hiçbir şey yapamadık. Golden sonra 3-4 tane net pozisyonumuz var. Böyle maçlarda 3 puan kazanmak büyük keyif verici. Oyuncularımın her maçı böyle düşüneceklerini zannetmiyorum. Önümüzde çok ciddi ve zor maçlarımız var. Onları kutluyorum. Ünal hocayı da kutluyorum. Takımına şimdiden disiplinli ve derli toplu futbol oynattı. Futbol bu. Daha iyi oynayıp da kazanamadığımız maçlar var. Çok kötü oynayıp kazandığımız br tek Karabükspor maçı vardı deplasmanda. Bugün de çok kötü oynamadık ama özellikle ikinci yarı iyi oynayarak maçı kazandık. Oyuncularımı kutluyorum. Zor maçlarımız var. Daha iyi hazırlanıp özellikle kaliteli oyuncularımızın performansını yükselterek o maçları da kazanmayı düşünüyoruz" dedi.

ÜNAL KARAMAN: "HADDİMİZİ BİLEREK OYNAYACAĞIZ"

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Ünal Karaman göreve yeni başladığını hatırlatarak, "Sivasspor evinde güçlü oynayan bir ekip. Silahları etkili, özellikle ön tarafta oynayan futbolcuların etkilerini biliyoruz. Biz de yakın dönemde göreve başladık. Kısa zaman içerisinde arkadaşlarımızın iyi çalıştığını biliyorum ve geleceğe daha umutla bakacaklarını biliyorum. Biz kişisel hedeflerimizi bitirmedik, oyuncu arkadaşlarıma da bunu ifade etmeye çalışıyorum. Teslimiyet yok. Evet ligdeki durumumuz iç açıcı değil. Camiamıza yakıştıramıyoruz ama bu yaşandı. Hatalarımızı devam ettireceğimiz anlamına gelmiyor. Mevcut hatalarımızı en kısa süre içerisinde iyi pozisyona getirip, düzeltmeye gayret gösterip, sahada daha ciddi duran, daha disiplinli duran ve yeteneği içerisinde mücadele etmeye çalışan Karabükspor'u oluşturmaya gayret gösteriyoruz. Oyuncularımın antrenmanda ve müsabakada gösterdikleri ciddiyet ve disiplinden dolayı teşekkür ediyorum. Evet bazı pozisyonlarda sıkıntılarımızın olduğunu biliyoruz ama ne yapalım, haddimizi bileceğiz, haddimizi bilerek oynayacağız. Var olan iyi yeteneklerimizi geliştirmeye gayret gösterip, eksik olan özelliklerimizi de çalışarak en az hatayla kulübümüzü, camiamızı en iyi şekilde temsil edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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- Samet Aybaba'nın açıklamaları

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