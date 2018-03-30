Demir Grup Sivasspor - Kardemir Karabükspor: 1-0

İrfan ÖZŞEKER / SİVAS, ()

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Ali Şansalan (xx), Mehmet Cem Satman (xx), Mehmet Kısal (xx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan (xx) - Auremir (xx), Bjarsmyr (xx), Boye (xx), Hakan Bilgiç (xx), Hakan Arslan (xx), Rybalka (x) (Dk. 46 Mert Hakan x) (Dk. 81 Saivet), Ndinga (xx), Bifouma (xxx), Robinho (xx), Kone (xx) (Dk. 67 Cyriac x)

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Rybka (xx) - İshak (xx), Tayyip (x), Kravchenko (xx), Hakan (xx), Alican (xx) (Dk. 81 Murat Akın), Osman (xx), Kage (x) (Dk. 57 Bliznichenko x), Traore (xx), Leandrinho (xx) (Dk. 68 Ahmet x), Ergin (xx)

GOL: Dk. 47 Bifouma (Demir Grup Sivasspor)

SARI KARTLAR: Boye, Robinho, Cyriac (Demir Grup Sivasspor) - Hakan, Bliznichenko, İshak (Kardemir Karabükspor)

Spor Toto Süper Lig'de 27'nci haftanın açılış maçında Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği Kardemir Karabükspor'u 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından kırmızı beyazlı ekip puanını 41'e çıkarırken, Kardemir Karabükspor 12 puanda kaldı.

13'üncü dakikada Demir Grup Sivasspor ceza sahası çizgisinde yapılan pas hatası sonrasında topla buluşan Traore'nin şutu kalenin yanından dışarı çıktı.

23'üncü dakikada Rybalka'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda altıpas üstünde topla buluşan Bifouma'nın çektiği vole kaleci Rybka'da kaldı.

35'inci dakikada sağ kanattan gelişen atakta topla buluşan Leandrinho ceza sahası içine ortasını yaptı. Penaltı noktasının hemen gerisinde topa hareketlenen Ergin Keleş'in yaptığı kafa vuruşunda top kalenin yanından dışarı çıktı.

37'nci dakikada sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Bifouma'nın ceza sahası içine yaptığı ortada penaltı noktasının hemen üzerinde topa hareketlenen Kone'nin gelişine çektiği şut kalecide kaldı.

44'üncü dakikada ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Bifouma'nın ara pasında hareketlenen Robinho ceza sahası sol çaprazdan çektiği şutu kaleci Rybka son anda kornere çeldi.

47'nci dakikada Mert Hakan'ın sol kanattan getirdiği topu ceza sahası içerisinde bulunan Bifouma'ya gönderdi. Bifouma altıpas önünde düzgün bir vuruşla meşin yuvarlığı kalecinin yanında ağlara gönderdi. 1-0.

54'üncü dakikada ani gelişen Demir Grup Sivasspor atağında soldan topla buluşan Robinho'nun çapraz pozisyonda vuruşunda kaleciyi geçen topu Tayyip çizgi üzerinden kornere gönderdi.

76'ncı dakikada orta sahada Hakan Bilgiç'in pasıyla hareketlenen Robinho'nun ceza sahası dışından çektiği şut az farkla auta gitti.

Pozisyonun devamında orta alandan aldığı kısa pasla topla buluşan Osman ceza sahası dışı sağ çaprazdan kaleye şutunu çekti. Kaleci Tolgahan meşin yuvarlağı tokatlayarak kornere gönderdi.

Karşılaşma 1-0 sona erdi.

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