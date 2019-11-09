Demir Grup Sivasspor - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Şu anki konumumuz çok iyi. Önemli olan sonunu getirmek. Devre arasına kadar alabildiğimiz kadar puan alacağız" diye konuştu. İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise "Bizim için özgüven kaybını derinleştiren bir maç oldu" dedi.Demir Grup Sivasspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona eren maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Rıza Çalımbay, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi. Çalımbay, "Güzel bir lig maçı oldu. Geçtiğimiz hafta Denizlispor'u yendikten sonra bu maçın anlamı daha farklı oldu. Galibiyetten dolayı çok mutluyuz. Maçta yanlış şeyler de yapsak hiçbir zaman oyundan kopmadık. İçeriye girdiğimizde güzel bir taktiksel değişiklik yaptık. Takım içinde çok güzel bir arkadaşlık ortamı vardı. Bunu da sahaya yansıttı arkadaşlarımız. İttifak Konyaspor’u çok iyi tanıyorduk ve neler yapacağımızı biliyorduk. Arkadaşlarımız bunları mükemmel gerçekleştirdi. Özellikle defansımız bugün kusursuz oynadı. Tüm takımımız tebrik ediyorum. Şu an ki konumumuz çok iyi ama önemli olan bunun sonunu getirmek. İstikrarı devam ettirmek. Bizim havaya girecek halimiz de yok. Şimdi daha fazla çalışmamız gerekiyor. Çok kritik maçlar bizi bekliyor. Bunların hepsine ayrı ayrı bakacağız. Oynadığımız oyunun mutlaka üstüne çıkmamız gerekiyor. Eksikliklerimizi de milli maç arasında gidermeye çalışacağız. Bütün amacımız devreye kadar alabileceğimiz kadar puanlar almak. Hem içeride hem de dışarıda galibiyet için oynayıp aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Tüm arkadaşlarımızdan memnunum. Mütevazı bir kadromuz var ama inanılmaz şekilde mücadele ediyorlar. Burada yönetimimizin de çok büyük payı var. Futbolda bir tek gerçek var, bugün önemli. Konyaspor maçını unutup önümüzdeki maçlara bakacağız" ifadelerini kullandı.Rıza Çalımbay, takımın liderliğe yükselmesiyle ilgili de "Sivaslı olmak ayrı bir sorumluluk katıyor. Parayı pulu düşünmüyoruz. O sorumluluk çok farklı oluyor. Benim doğduğum, büyüdüğüm yer. Buraya çok şey borçluyum. Benim için ayrı yeri olan da Beşiktaş'tır. Sivas'ın çok başarılı olmasını kesinlikle istiyoruz. Bundan önce de burada görev yaptım. O dönem çok zor, sıkıntılı dönemler yaşandı. O zaman bile takımı terk etmedik, iyi yerlere geldik. O dönem kendim ayrılmak istedim. 3 yıl kalmıştık görevde. Yönetimle iyi bir şekilde anlaşarak ileride tekrar gelmek üzere ayrıldık. Şimdi tekrar geldik. Geldiğimde de, giderken de aynı yönetim vardı, şimdi de aynı yönetim var. İstikrar takıma da yansıyor. İyi bir gidişat var. Ligin sonuna kadar gitmesi önemli. Oraya kadar getirmek gerekiyor" dedi. Deneyimli teknik adam, atılan gollerle ilgili olarak ise "Çok güzel gollerdi. Emre'ninki mükemmeldi, Emre zaten bu gollere alışık. Hakan'ınki de mükemmeldi. Rakip 10 kişi kalınca bütün oyunu elimize aldık" dedi.KOCAMAN: ÖZGÜVEN KAYBIMIZ DERİNLEŞTİİttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Sivasspor'un hak ettiği bir galibiyet aldığını belirterek, "Maç öncesi görünen en önemli özellik, en önemli durum, son haftalarda moralli ve özgüveni çok iyi bir takım. Bugün kendi sahasında oynayacağı maçı kazanırsa, maç fazlası ile de olsa liderliği yakalama şansı olan bir takım. Bunun karşısında da Sivasspor'u öncelikle tebrik ediyorum. Maçın başından sonuna kadar hak ederek bir galibiyet aldılar. Diğer tarafta da Malatya maçı ile başlayan, arkasından Fenerbahçe ile devam eden, her şeyin, bütün aksiliklerin bir araya geldiği, Eyüp maçı ile devam eden, arkasından son dakikaya kadar önde götürdüğümüz, toparlama şansı yakaladığımız maçı son dakika golüyle beraberlikle 2 puan kaybeden, kırılganlığı son derece yüksek, özgüveni düşmüş bir takım olarak çıktık sahaya ki tamamen bu maça da yansıdı. Sivasspor, bizim elimizdeki verilere göre sezonun enerjisi en yüksek maçlarından birini oynarken, onu buraya çeken takım olarak da biz olduk. Çünkü özellikle 15-20'nci dakikalardan sonra ne zaman onlar topu bize bırakmaya başlasalar, inanılmaz, bu seviyede yakışmayacak, oyuncularımızın genel yapısına yakışmayacak basit pas hataları ve top hataları ile onları oyuna davet ettik ve atak yapma şansı sağladık. Ancak gol yememek, çok net pozisyon vermesek de en azından devre arası derlenip toparlanmak için fırsat yarattı. İkinci yarıya da ana planımıza sadık kalarak çıktık. Biraz daha o topu tutmak, topun akışını biraz daha kontrol etmek zorundaydık. Nispeten bu oldu gibi gözükürken, iptal edilen penaltının verildiği anlarda hakikaten ciddi bir girdabın içindeydik. Sonra Riyad ve Deni'nin oyuna katılımıyla beraber oyunun kontrolonü tamamen elimize aldık. İstediğimiz yere doğru götürmeye başladık. Nispeten biraz daha kendi oyunumuza dair esintiler vardı. Artık rakip sahada daha fazla oynamaya, topun hızını artırmaya, sahanın bütünün kullanmaya çalışırken, kendi setimiz diyeceğim buna, burada hakem tarafına da değinmem lazım biraz. Hakem yüzünden olmadı, yanlış anlaşılmasın. Sivas net bir şekilde galibiyeti hak etti. Mete Kalkavan'ın da maça ve skora çok büyük etki eden hali olmadı. Kırmızı kart biraz ağır oldu. Özellikle korner atışındaki durum tamamen set değiştirmeyle ilgiliydi. Hakemin onu anlaması lazım. Sarı kart, arkasından çok küçük bir temas, tamamen topa doğru yapılan bir temastı. Ziya'ya buradan bir futbolcu ağabeyi olarak söyleyelim o temastan sonra boğazını tutması hoş değil. Ona da yapılmasın, o da yapmasın. Ağır bir karar. Aynen Malatya maçında olduğu gibi 10 kişi kaldıktan sonra ilk top inanılmaz bir gol attı Emre Kılınç. Onu da tebrik ediyorum bu arada. Sonrasında zaten bu düşük özgüvenle ve eksik kalarak, sadece kazanma iştahının yanında, oyunu öne geçerek tutmuş bir takıma karşı oynamak çok kolay değil. Bu bizim için ciddi özgüven kaybını derinleştiren bir maç olduğunu söyleyebilirim. Maçı tam çağırdığımız, yakaladığımız anlarda kaybetmenin bunun biraz daha şiddetini artırdığını söyleyebilirim" açıklamasını yaptı.





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