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Demir Grup Sivasspor - İttifak Holding Konyaspor (EK FOTOĞRAFLAR)
SPOR 09.11.2019, 19:34
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Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 09 Kasım 2019
|İmsak
|06:11
|Güneş
|07:38
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:33
|Akşam
|17:58
|Yatsı
|19:20
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|11
|21
|2. Fenerbahçe
|11
|20
|3. Alanyaspor
|10
|19
|4. Malatyaspor
|10
|17
|5. Trabzonspor
|10
|16
|6. Başakşehir
|10
|16
|7. Galatasaray
|10
|16
|8. Beşiktaş
|10
|15
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Çaykur Rizespor
|11
|14
|11. Konyaspor
|11
|13
|12. Kasımpaşa
|11
|12
|13. Göztepe
|10
|12
|14. Denizlispor
|10
|11
|15. Antalyaspor
|11
|11
|16. Gençlerbirliği
|11
|10
|17. Ankaragücü
|10
|9
|18. Kayserispor
|11
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|10
|20
|2. Akhisar Bld.Spor
|11
|18
|3. Erzurum BB
|11
|18
|4. Ümraniye
|10
|17
|5. Balıkesirspor
|10
|17
|6. Menemen Belediyespor
|11
|17
|7. Fatih Karagümrük
|10
|16
|8. Bursaspor
|10
|16
|9. Altay
|10
|15
|10. Keçiörengücü
|10
|15
|11. Adana Demirspor
|11
|12
|12. İstanbulspor
|11
|12
|13. Giresunspor
|11
|12
|14. Osmanlıspor
|11
|10
|15. Boluspor
|10
|9
|16. Adanaspor
|10
|8
|17. Altınordu
|10
|6
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Chelsea
|12
|26
|3. Man City
|11
|25
|4. Leicester City
|11
|23
|5. Arsenal
|11
|17
|6. Sheffield United
|11
|16
|7. Bournemouth
|11
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Crystal Palace
|12
|15
|10. M. United
|11
|13
|11. Tottenham
|11
|13
|12. Wolverhampton
|11
|13
|13. West Ham
|11
|13
|14. Burnley
|11
|12
|15. Newcastle
|11
|12
|16. Aston Villa
|11
|11
|17. Everton
|11
|11
|18. Watford
|12
|8
|19. Southampton
|11
|8
|20. Norwich City
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|13
|23
|2. Barcelona
|11
|22
|3. Real Madrid
|11
|22
|4. Atletico Madrid
|12
|21
|5. Sevilla
|12
|21
|6. Granada
|12
|20
|7. Getafe
|12
|19
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Osasuna
|12
|18
|10. Athletic Bilbao
|12
|17
|11. Levante
|12
|17
|12. Valencia
|12
|17
|13. Real Valladolid
|13
|17
|14. Eibar
|12
|15
|15. Deportivo Alaves
|13
|15
|16. Real Betis
|12
|13
|17. Mallorca
|12
|11
|18. Celta de Vigo
|12
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|13
|6