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Demir Grup Sivasspor hazırlık maçında galip

Demir Grup Sivasspor - Sivas Belediyespor: 2-1  İrfan ÖZŞEKER / SİVAS,() - Spot Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor hazırlık maçında Sivas Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.  Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında İstikbal...

Demir Grup Sivasspor hazırlık maçında galip

Demir Grup Sivasspor - Sivas Belediyespor: 2-1 

İrfan ÖZŞEKER / SİVAS,() - Spot Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor hazırlık maçında Sivas Belediyespor'u 2-1 mağlup etti. 
Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, Milli maçlar ve yerel seçimler dolayısıyla lige verilen arada hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızılı-Beyazlı ekip hazırlık maçında TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sivas Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmaya kırmızı-beyazlı ekip Ali Şaşal Vural - Uğur Çifti, David Braz, Paul Papp, Fatih Aksoy, Hakan Arslan, Serhiy Rybalka, Mert Hakan Yandaş, Erdoğan Yeşilyurt, Gabriel Torje ve Arouna Kone 11'i ile çıkarken, Sivas Belediyespor ise Ahmet - Eray, Berkay, Emrah, Emre Yakut, Ali Aydın, Kerem, İbrahim, Fatih, Gökhan ve Mustafa Aydın 11'i ile sahada yer aldı. Karşılaşmanın ilk yarısını Demir Grup Sivasspor 22'nci dakikada Rybalka'nın attığı golle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarının 51'nci dakikasında Kone'nin pasında Erdoğan Yeşilyurt farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. Sivas Belediyespor'da Güray Gazioğlu 55'inci dakikada ceza sahası dışından çektiği şutla topu ağlara göndererek farkı bire indirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele Demir Grup Sivasspor'un 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı. 

(FOTOĞRAFLI)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Karşıaşmadan görüntüler

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