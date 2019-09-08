Demir Grup Sivasspor hazırlık maçında BB Erzurumspor’a 3-1 yenildi

Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümü nedeniyle Demir Grup Sivasspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor hazırlık maçında karşılaştı. Maçı konuk ekip Büyükşehir Belediye Erzurumspor 3-1 kazandı.Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya Demir Grup Sivasspor, kalede Ali Şaşal Vural, savunmada Uğur Çiftçi, Caner Osmanpaşa, Paul Papp, Fatih Aksoy, orta sahada Armin Derlek, Serhiy Rybalka, Fernando Dos Santos, Abdou Razack Traore, forvette ise Arouna Kone ve Hugo Vieira 11 ile başladı.Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise müsabakaya kalede Kayacan Erdoğan defansta Mücahit Albayrak, Batuhan Artarslan, Gökhan Kardeş, Cenk Ahmet Akkılıç, orta sahada Jasmin Scuk, İbrahim Akdağ, Yusuf Emre Gültekin, Hasan Ayaroğlu, Mehmet Murat Uçar ve forvette de Oltan Karakullukçu ile başladı. Her iki takımda maç içinde çok sayıda oyuncu değişikliği yaptı.Büyükşehir Belediye Erzurumspor 68'inci dakikada kullanılan serbest vuruşta savunmadan seken topu takip eden Jugurta Hamroun arka direkteki dokunuşuyla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.72'nci dakikada Demir Grup Sivasspor sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde topu iyi takip eden Kone, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-1.80'inci dakikada sağ kanattan gelişen Büyükşehir Belediye Erzurumspor atağında ceza sahasına yapılan ortada kaleci Ali Şaşal'dan seken topa ceza sahası dışında gelişine vuran Jugurta Hamroun topu ağlara gönderdi: 1-2.90'ıncı dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde Aykut Demir kafa vuruşunu yaptı, savunmaya çarpan topu kaleci Ali Şaşal çeldi ancak hakem yardımcısının uyarısıyla topun çizgiyi geçtiğini belirterek gol kararı verdi: 1-3.Karşılaşma Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.