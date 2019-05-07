Demir Grup Sivasspor, Göztepe hazırlıklarını sürdürdü

İrfan ÖZŞEKER / SİVAS () - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor hafta sonu oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Demir Grup Sivasspor, ligin 32'nci hafta maçında 11 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti. Kulüp tesislerinde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman ısınma hareketleri ile devam etti. Koordinasyon ve esneklik hareketlerinin ardından futbolcular 5'e 2 pas çalışması yaptı. Antrenman yarı sahada çift kale maçla sona erdi. Antrenmana kırmızı beyazlılar tam kadro katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Antrenmandan görüntüler

(FOTOĞRAFLI)