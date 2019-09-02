Demir Grup Sivasspor - Gazişehir Gaziantep maçının ardından

Hüsnü Ümit AVCI-Uğur YİĞİT/SİVAS, ()





Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay maçın ilk yarısı kötü oynadıklarını belirterek, "Ligde iyi yere gelmek istiyorsak ikinci yarıdaki oyunun üstüne çıkmalıyız" dedi. Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica ise "Yüreğimizle oynadık, 1 puanı kazandık" diye konuştu.



Süper Lig'in 3'üncü haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Gazişehir Gaziantep ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



İlk yarı kötü oynadıklarını ama ikinci yarı oynanan futboldan memnun olduğunu belirten Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Bugünkü maçtaki hedefimiz galibiyetti. Ama ilk yarı maalesef istediğimiz şekilde oynayamadık. Pozisyonlarımız vardı ama istediğimizi oynayamadık. İkinci yarı taktik değişikliği oldu. İkinci yarıdaki, oyunumuz ve yakaladığımızı pozisyonlar çoktu ama son paslarda dikkatli olamadık. Sonradan giren arkadaşlarımızın hepsi etkili oynadılar ve golü bulduk ama galibiyet golünü bulamadık. Ligde çok iyi yerlere gelmek istiyorsak ikinci yarıdaki oyunumuzun üstüne çıkmamız lazım. Bazı arkadaşlarımızla konuşacağız. Milli maç arasını çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Hazır olmayan, sondadan gelen, yeni katılan arkadaşlarımız var. Artık transfer bitiyor, işimize bakacağız. İlk yarıdan memnun değilim ama ikinci yarıdaki oyundan çok memnunum" şeklinde konuştu.



Geçen haftaki Rize maçında ve bu haftaki maçta penaltı beklenen pozisyonlar ile ilgili soru üzerine Çalımbay, "Rize maçında hakem VAR'a gitmedi, gitse görecekti. Kurallarla ilgili bize de ders verdiler. Oyuncunun vücudundan gele geliyorsa penaltı değil ama bizimkinde top direkt geliyor, vermeme şansı yok. Rize maçında 2 pozisyon vardı. Bu maçtakileri bilmiyorum ama VAR'a gelmediler. Ama Rize'deki hakem bilerek gitmedi. Gelip baksaydı, penaltıyı verecekti. Büyük takıma olunca o pozisyon defalarca seyrettirilir ve o hakeme maç da verilmez. Ben Rize'deki pozisyonun penaltı olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.



"BAZI ARKADAŞLARIMIZDAN HİÇ MEMNUN DEĞİLİM"



Kalan sürede yeni bir transfer olup olmayacağı konusunda ise "Elimizdeki kadro, şu andaki oyunumuzun üstüne çıkarsa bir sıkıntı yaşamayız. Ama çıkmazsa sıkıntı yaşarız. Bazı arkadaşlarımızdan hiç memnun değilim. Beklediklerimizin çok altındalardı. Çok formda olmaları gerekiyor. Şu ara bizim için çok önemli, iyi bir şekilde değerlendireceğiz. Önemli olan bizim oynadığımız oyunun üstüne çıkmamız gerekiyor. Kalan sürede yönetimin bir takdiri olur mu bilemiyorum" dedi.



MARUİSİ SUMUDİCA: YÜREĞİMİZLE OYNADIK



Oynadıkları futboldan memnun olduğunu belirten Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Maruisi Sumudica, "Bizim hedefimiz, bizim silahımız sahada mücadele etmekti. Yeni bir takım kurduk, 16 yeni oyuncu katıldı. Bunu yaptık, sahada mücadele ettik. Yüreğimizle oynadık 1 puanı kazandık. Burada Beşiktaş'ın 3-0 kaybettiği maç vardı. Biz 1 puan aldık. Fenerbahçe'de kaybetmişti. Gerçekten 1 puandan dolayı mutluyum. Zamana ihtiyacımız var. Her geçen maç daha üstüne koyuyoruz. 4 puan yaptık. Zor bir ligde oynuyoruz ve bunun için mücadele edeceğiz. Bence hak edilmiş bir sonuçtu, her iki takım için. İkinci yarı rakibimiz bizi zorladı. İki forvetle oynadı. Ben 3'lü stopere geçtim. Adama adama oynamak zor oluyordu. Orta sahada topları kaybettik. Sonuçta 1 puan aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bugün ikinci başkanımızın doğum günüydü, taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Uzun bir yoldan geldiler. Şehir dışından beklemediğim bir taraftar topluluğu geldi. Çok mutluyum bunun için. Gaziantep'te yaşayan ve takımımız destekleyen herkese buradan söz vermek istiyorum. Bu mücadele devam edecek ve ben bu takımı ligde tutacağım" şeklinde konuştu..



2 günlük iznin ardından Beşiktaş maçı için hazırlıklarına başlayacaklarını belirten Sumudica, transfer konusunda da kulüp başkanının kendisine gönderdiği listeden bazı isimler seçtiğini ve bunun gerçekleşmesini beklediğini dile getirdi.