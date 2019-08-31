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Demir Grup Sivasspor, Gazişehir Gaziantep maçına hazır

Demir Grup Sivasspor ligin 3'üncü haftasında kendi sahasında oynayacağı Gazişehir Gaziantep hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle...

SPOR 31.08.2019, 16:38
Demir Grup Sivasspor, Gazişehir Gaziantep maçına hazır
Demir Grup Sivasspor ligin 3'üncü haftasında kendi sahasında oynayacağı Gazişehir Gaziantep hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından üç grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise çift kale maçla hazırlıklarını tamamladı. Demir Grup Sivasspor idmanın ardından tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Antrenmanda yeni transfer Abdou Razack Traore'de yer alırken kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz'da antrenmanı takip etti.
Demir Grup Sivasspor ile Gazişehir Gaziantep arasında Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda yarın saat 19.15'te oynanacak mücadelede hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.

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