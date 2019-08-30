Demir Grup Sivasspor Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenman öncesi futbolcular ve teknik heyet 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü nedeniyle sahada Türk bayrağı ile poz verdi.Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dar alan pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip son bölümde ise şut çalışması gerçekleştirdi. Antrenman öncesi futbolcular ve teknik heyet 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü nedeniyle sahada Türk bayrağı ile poz verdi.Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağo antrenmanla Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek. Demir Grup Sivasspor ile Gazişehir Gaziantep 1 Eylül Pazar günü saat 19.15'te Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.