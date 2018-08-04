Demir Grup Sivasspor - Gaziantepspor: 3-0

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, ()-

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Gaziantepspor'u 3-0 mağlup etti. Sivasspor bu sonuçla 6'ncı hazırlık maçında 2'nci kez galip geldi.

Yeni sezon hazırlıklarına Sivas'ta devam eden Demir Grup Sivasspor hazırlık maçında TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Gaziantepspor ile karşılaştı. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadelede Sivasspor sahaya Sergio Rochet - Paul Papp, Carl Medjani, Mattias Bjarsmyr, Uğur Çiftçi, Serhiy Rybalka, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş, Robinho ve Arouna Kone 11'iyle çıktı. Karşılaşmanın başından sonuna kadar üstün oynayan kırmızı-beyazlılar sahadan 3-0 galip ayrıldı. Demir Grup Sivasspor'un gollerini 40'ıncı dakikada penaltıdan ve 54'üncü dakikada Kone ve 70'inci dakikada ise Erdoğan Yeşilyurt kaydetti.

Kırmızı-beyazlılar ayrıca Kone'nin 42'nci dakikada kullandığı bir penaltı vuruşundan da faydalanamadı.

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