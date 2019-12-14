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Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe maçına doğru

Süper Lig’de haftanın merakla beklenen mücadelesinde Demir Grup Sivasspor sahasında Fenerbahçe’yi mağlup ederek hem rakibine karşı kötü giden serisine son vermek hem de liderliğini sürdürmek isterken, sarı-lacivertli ekip ise rakibiyle puan...

SPOR 14.12.2019, 11:41
Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe maçına doğru
Süper Lig’de haftanın merakla beklenen mücadelesinde Demir Grup Sivasspor sahasında Fenerbahçe’yi mağlup ederek hem rakibine karşı kötü giden serisine son vermek hem de liderliğini sürdürmek isterken, sarı-lacivertli ekip ise rakibiyle puan farkını kapatıp yarışta daha da iddialı konuma gelmenin hesaplarını yapıyor.
Süper Lig’in 15’inci haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede lider Demir Grup Sivasspor yarın sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek. Yeni 4 Eylül Stadı’nda saat 16.30’da başlayacak mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık’ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen üstlenecek.
SİVASSPOR, FENERBAHÇE’YE KARŞI GALİBİYETE HASRET
Demir Grup Sivasspor’un yarınki mücadele öncesinde Fenerbahçe’ye karşı kötü giden bir serisi bulunuyor. Kırmızı-beyazlı ekip, rakibine karşı 8 maçtır galip gelemezken bu maçlarda 2 beraberlik aldı, sahadan 6 defa da mağlubiyetle ayrıldı. Sivasspor, son galibiyetini 2013/2014 sezonunun 20’nci haftasında 2-0’lık skorla alırken galibiyet gollerini Burhan Eşer ve Aydın Karabulut attı. 9 Şubat 2014’te oynanan o karşılaşmada sahada forma giyen Hakan Arslan ile Emre Belözoğlu, iki ekibin bu yılki kadrolarında yer alıyor.
RIZA ÇALIMBAY - ERSUN YANAL 18'İNCİ KEZ
Yarın oynanacak mücadele öncesinde iki takım teknik direktörü Rıza Çalımbay ile Ersun Yanal, bu maça dek 17 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 9’unda Ersun Yanal sahadan galibiyetle ayrılırken 3 maçta ise Rıza Çalımbay’ın yüzü güldü. 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
İKİ EKİPTE SON DURUM
Kritik karşılaşma öncesinde ev sahibi ekipte Rybalka’nın sakatlığı bulunurken Hakan Arslan ise sarı kart cezasından dolayı bu maçta forma giyemeyecek. Hafta içinde iki gün idmana çıkmayan Mert Hakan Yandaş ile Caner Osmanpaşa’nın ise forma giymesi bekleniyor. Konuk ekip Fenerbahçe’de ise cezalı oyuncu bulunmazken Mevlüt Erdinç ve Victor Moses’ın sakatlıkları devam ediyor. Fenerbahçe’de kaptan Emre Belözoğlu, Serdar Aziz ve Vedat Muriç, bu deplasmanda sarı kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
İKİ TEKNİK ADAMIN RAKİPLERİNE KARŞI KARNESİ
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe’ye karşı kariyerinde bugüne kadar 35 maça çıktı. Tecrübeli teknik adam, bu maçlarda 6 galibiyet ve 7 beraberlik alırken 22 maçta ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Ersun Yanal ise Sivasspor’a karşı çıktığı 16 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik alırken 6 kez de sahadan puansız ayrılan taraf oldu.
TARAFTARLARDAN MAÇA YOĞUN İLGİ
Yarınki önemli mücadele öncesinde iki takım taraftarı da maça yoğun ilgi gösteriyor. 27 bin kişi kapasiteli Yeni 4 Eylül Stadı’nda maç için yaklaşık 2500 bilet kaldığını belirten Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Demirören Haber Ajansı’na () verdiği röportajda bilet satışından ve taraftarın gösterdiği ilgiden dolayı memnun olduklarını vurguladı. Sarı-lacivertli ekibin taraftarlarının da kendilerine ayrılan bölümü doldurması bekleniyor.
FENERBAHÇE, PALABIYIK İLE SON 17 MAÇTA KAYBETMEDİ
Öte yandan, maçın hakemi Ali Palabıyık, bugüne kadar Fenerbahçe’nin 27, Demir Grup Sivasspor’un ise 16 maçında düdük çaldı. Fenerbahçe, Palabıyık’ın yönettiği 27 maçta 16 galibiyet, 8 beraberlik alırken sahadan 3 kez de mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertli ekip, Palabıyık’ın düdük çaldığı son 17 maçta ise mağlubiyet yüzü görmedi, bu maçlarda 12 galibiyet 5 beraberlik elde etti. Demir Grup Sivasspor ise Palabıyık’ın yönettiği 16 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı.
Muhtemel 11’ler:
Demir Grup Sivasspor: Samassa - Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Emre, Cofie (Traore), Fatih, Fernando, Mert Hakan, Yatabare
Fenerbahçe: Altay - Isla, Sadık, Serdar, Hasan Ali, Emre, Gustavo, Ozan, Kruse, Rodrigues (Tolga), Muriç

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Yeni 4 Eylül Stadı’nın zemininden görüntüler
- Yeni 4 Eylül Stadı’ndan drone görüntüleri
- Stat Müdürü Fatih Şimşek’in açıklamaları

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