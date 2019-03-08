Demir Grup Sivasspor - Evkur Yeni Malatyaspor 2-0

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,()

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen (xx), Erdinç Sezertam (xx), Mustafa Savranlar (xx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan Acar (xx) - Ziya (xx), Braz (xx), Bjarsmyr (xx), Douglas (xxx), Fatih Aksoy (xxx) (Dk. 84 Papp x), N'Dinga (xx), Hakan Arslan (xx), Özer Hurmacı (xxx) (Dk. 70 Mert Hakan Yandaş x), Emre Kılınç (xx) (Dk. 90 Erdoğan ?), Diabate (xx)

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Fabien Farnolle (xx) - Erkan Kaş (x), Murat Akbaş (xx), Murat Akça (x), Issam Chebake (xx), Murat Yıldırım (x) (Dk. 46 Guılherme x), Mitchell Donald (x), Barış Alıcı (x) (Dk. 46 Pereira x), Ahmet Ildız (x) (Dk. 62 Kamara x), Aleksic (x), Eren Tozlu (x)

SARI KARTLAR: Braz (Demir Grup Sivasspor) - Eren Tozlu, Murat Akça, Kamara (Evkur Yeni Malatyaspor)

GOLLER: Dk. 35 Fatih Aksoy, Dk. 45 Douglas (Demir Grup Sivasspor),

Süper Lig'in 25'inci haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Kırmızı-beyazlılar mücadeleyi Fatih ve Douglas'ın attığı gollerle 2-0 kazandı.

6'ncı dakikada sol kanattan gelişen Demir Grup Sivasspor atağında Emre Kılınç pasını ceza sahası ön çizgisinde bulunan N'Dinga'ya aktardı. N'Dinga'nın yaptığı vuruş kaleyi bulmadı.

24'üncü dakikada Demir Grup Sivasspor ceza sahası ön çizgisinde Hakan Arslan topu rakibi Eren Tozlu'ya kaptırdı. Eren'in topu sürerek ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruş az farkla auta gitti.

25'inci dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşu sonrası kafalardan seken top ceza sahası dışındaki Fatih'te kaldı. Fatih'in sert şutunu kaleci güçlükle çıkardı.

35'inci dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Özer Hurmacı, topu ceza sahasına ortaladı. Ceza sahası içerisinde topa iyi yükselen Fatih Aksoy kafayla takımını öne geçiren golü kaydetti: 1-0

45'inci dakikada hızlı gelişen Demir Grup Sivasspor atağında Özer Hurmacı sağ kanattan çizgiye inerek ortasını yaptı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Douglas'ın gelişine yaptığı vuruş Farnolle'nin üzerinden ağlarla buluştu. 2-0

56'ncı dakikada sağ kanattan Pereira'nın ortasına ceza sahası içerisinde Aleksic'in yaptığı kafa vuruşu kaleci Tolga'da kaldı.

58'inci dakikada Demir Grup Sivasspor yarı sahasından Özer'in topuna hareketlenen Diabate top ceza sahasına kadar sürdü. Kaleciyle karşı karşıya kalan Diabate'nin ayağındaki topu Farnolle yatarak aldı.

75'inci dakikada Evkur Yeni Malatyaspor'da Aleksic'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde iyi yükselen Pereira'nın yaptığı kafa vuruşunu kaleci Tolgahan güçlükle kornere çeldi.

78'inci dakikada Demir Grup Sivasspor'da kazanılan köşe vuruşunda Mert Hakan Yandaş topu yakınındaki Douglas'a verdi. Douglas'ın ceza sahası içerisine yaptığı ortaya Bjarsmyr'in kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

90'ıncı dakikada Douglas'ın ceza sahası sağ tarafından yaptığı vuruşu kaleci kurtardı.

Mücadele Demir Grup Sivasspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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