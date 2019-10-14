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Demir Grup Sivasspor'da neşeli antrenman
Süper Lig'in 8'inci haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu...
SPOR 14.10.2019, 18:21
Süper Lig'in 8'inci haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.
Antrenmana milli takımda bulunan Aaaron Appindangoye, izinli olan Hugo Vieira ve sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka katılmadı. Antrenmanda futbolcuların oldukça neşeli olduğu görüldü. Kırmızı-beyazlı ekip yarın gerçekleştireceği antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürecek.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.
Antrenmana milli takımda bulunan Aaaron Appindangoye, izinli olan Hugo Vieira ve sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka katılmadı. Antrenmanda futbolcuların oldukça neşeli olduğu görüldü. Kırmızı-beyazlı ekip yarın gerçekleştireceği antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürecek.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Antrenmandan detay
- Futbolcuların neşeli anları
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