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Demir Grup Sivasspor'da çalışmalar sürüyor

Brezilya'dan dün dönen Robinho da idmanda yer aldı İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, () Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına kendi tesislerinde devam ediyor. 2018-2019 sezonuna önceki gün yaptığı antrenmanla başlayan...

Demir Grup Sivasspor'da çalışmalar sürüyor

Brezilya'dan dün dönen Robinho da idmanda yer aldı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, ()

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına kendi tesislerinde devam ediyor.
2018-2019 sezonuna önceki gün yaptığı antrenmanla başlayan Demir Grup Sivasspor hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde akşam saatlerinde gerçekleştirilen bugünkü antrenman ısınma hareketleriyle başladı. 2 grup halinde 5'e 2 pas çalışmasının ardından pas ve şut çalışması yapan futbolcular antrenmanı minyatür kale maçla sonlandırdı.
Antrenmanda Brezilya'dan dün dönen Robinho da yer aldı. Kone ve N'Dinga'nın ise yarın antrenmanlara başlayacağı öğrenildi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Antrenmandan görüntüler

FOTOĞRAFLI

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