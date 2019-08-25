Demir Grup Sivasspor, Çaykur Rizespor maçına hazır

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Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 2'nci haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Rize'de yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Çaykur Rizespor Mehmet Cengiz Tesisleri'nde saat 11.00'deki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmaları yapan takım, son bölümde ise çift kale maçla hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar idmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Çaykur Rizespor ile Demir Grup Sivasspor arasında Çaykur Didi Stadyumu'nda yarın saat 19.15'te oynanacak mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.