Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş: 1-2

Spor Toto Süper Lig'de 29'uncu haftanın kapanış maçında Demir Grup Sivasspor, kendi sahasında konuk ettiği Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu.



STAT: Bahçeşehir Koleji Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Mete Kalkavan (xx), Kerem Ersoy (xx), Aleks Taşçıoğlu (xx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan (xxx), Papp (xx), Braz (xx), Bjarsmyr (xx), Uğur (xx), Douglas (xxx), Hakan (xx), Ndinga (xx) (Dk.90 Kone), Rybalka (xx) (Dk.84 Mert Hakan), Emre (xxx) (Dk.90 Erdoğan), Diabate (xxx)

BEŞİKTAŞ: Karius (xx), Gökhan (xx), Vida (xxx), Mirin (xx), Medel (xx) (Dk.46 Necip xx), Lens (xx) (Dk.87 Oğuzhan), Atiba (xxx), Dorukhan (xx), Adem Ljajic (xxx), Kagawa (xx) (Dk.68 Güven xx), Burak (xx)

GOLLER: Dk.44 Diabate (Demir Grup Sivasspor) - Dk.31 Vida, Dk.87 Burak (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Papp (Demir Grup Sivasspor) - Vida, Medel, Gökhan (Beşiktaş)

9'uncu dakikada Demir Grup Sivasspor adına ceza alanı dışından Hakan'ın şut denemesinde top farklı şekilde dışarı gitti.

10'uncu dakikada Lens soldan etkili hareketlendi, ceza alanına girip içeriye çevirdiği topa Burak'tan önce savunma müdahale ederek topu kornere gönderdi.

13'üncü dakikada soldan Adem Ljajic'in kullandığı köşe vuruşunda Vida'nın kafayla arkaya indirdiği topa Mirin kafayı vurdu, üstten auta gitti.

22'nci dakikada Emre'nin pasında sol kanattan ceza alanına yaklaşan Uğur'un sert şutunu Karius iki hamlede kontrol etti.

25'inci dakikada Beşiktaş atağında ceza alanında rakibin müdahalesiyle yerde kalan Burak, penaltı beklerken hakem köşe vuruşunu işaret etti. Sağ kanattan Adem Ljajic'in kullandığı köşe vuruşunda altı pas içinde yakın mesafeden Mirin'in vuruşunu kaleci Tolgahan kornere çeldi.

31'inci dakikada Beşiktaş golü buldu. Sağ kanattan Adem Ljajic'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Dorukhan'ın arkaya aşırttığı topa Mirin dokundu. Üst direkten dönen topa kale ağzında Gökhan vurdu, savunmadan seken topu Vida, yakın mesafeden filelere gönderdi. 0-1.

35'inci dakikada Emre'nin mükemmel ara pasında Hakan Arslan kaleci ile karşı karşıya kaldı, yerden vuruşunda top yandan auta gitti.

45'inci dakikada Rybalka'nın ileriye uzun gönderdiği topta sağ kanattan çok iyi hareketlenen Diabate iki rakibinden sıyrılıp ceza alanına girdi, sol ayağı ile plasesinde, kaleci Karius'un müdahalesine rağmen top filelere gitti. 1-1

47'nci dakikada sağdan Lens'in ortasında, Demir Grup Sivasspor defansında Braz'ın ters vuruşunda havalanan top üstten kornere çıktı.

51'inci dakikada soldan hareketlenen Burak, ceza alanı içindeki Lens'i topla buluşturmak istedi. Yerden gönderdiği topu kaleci Tolgahan uzanarak kontrol etti.

55'inci dakikada sağdan ceza alanına giren Lens'in yerden çevirdiği topu Burak Yılmaz'dan önce kaleci Tolgahan kontrol etti.

61'inci dakikada Gökhan'ın pasında Vida ceza alanına yaklaştı, Adem Ljajic'e bıraktı. Onun yerden vuruşunda top yandan auta gitti.

73'üncü dakikada sağ kanattan Diabate'nin pasında topla buluşan Ndinga sol ayağı ile kaleyi denedi, top farklı şekilde auta gitti.

76'ıncı dakikada sağ kanattan hareketlenen Adem Ljajic ceza alanına gönderdi, savunmanın uzaklaştıramadığı top arkada uygun durumdaki Burak'ın önünde kaldı. Onun yakın mesafeden şutunda kaleci Tolgahan mutlak golü önledi.

82'inci dakikada Rybalka'nın soldan ceza alanına gönderdiği çopa Hakan kafa vuruşunu yaptı, Karius rahat kontrol etti.

87'nci dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Burak Yılmaz geçti. Doğrudan kaleye gönderdiği top uzak köşeden üst direğe çarparak ağlarla buluştu. 1-2

90+3'te Burak'ın pasında ceza alanı dışından Dorukhan'ın şutunda kaleci Tolgahan'ın uzanıp çeldiği top yan direğe çarparak oyun alanına döndü.

Karşılaşma Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'de 29'uncu haftanın kapanış maçında Demir Grup Sivasspor, kendi sahasında konuk ettiği Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Beşiktaş'ın gollerini Vida ve Burak Yılmaz kaydederken, ev sahibi takımın tek sayısını Diabate attı. Beşiktaş bu sonuçla puanını 56'ya çıkarırken, Demir Grup Sivaspor ise 35 puanda kaldı.

Karşılaşmayı yaklaşık 10 bin dolayında Demir Grup Sivasspor taraftarı takip ederken, yaklaşık bin 300 civarında Beşiktaş taraftarı ise kendilerine ayrılan bölümde takımlarını destekledi.

Beşiktaş'ta cezalı Caner'in yerinde sol bekte Medel görev yaptı. Şenol Güneş, Adem Ljajic ile Kagawa'ya ilk 11'de aynı anda şans tanıdı. Karşılaşma öncesinde Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Beşiktaş ve Demir Grup Sivassporlu oyuncularla birlikte Valilik organizesi ile tribünlerde maç izlemeye gelen minik öğrencilere oyuncak dağıttı.

(FOTOĞRAFLI)