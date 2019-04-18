Demir Grup Sivasspor, basına kapalı çalıştı

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Demir Grup Sivasspor, pazartesi günü evinde oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını basına ve taraftara kapalı olarak sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftası kapanış maçında 22 Nisan Pazartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek Demir Grup Sivasspor'da maç hazırlıkları sürüyor. Kulüp tesislerinde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen haftanın üçüncü idmanı yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman mini band egzersizleri ve sürat çalışmalarıyla devam etti. Daha sonra 6'ya 3 pres ve topa sahip olma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlılar antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışmalar yaptı. Antrenman dar alanda çift kale maçla tamamlandı. Kırmızı-beyazlılar yarın da basına ve taraftara kapalı olarak Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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