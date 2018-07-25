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Demir Grup Sivasspor, Aydın Karabulut'u kadrosuna kattı 

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, () - SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, geçen sezon Gençlerbirliği forması giyen Aydın Karabulut ile anlaşmaya vardı. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, geçen...

Demir Grup Sivasspor, Aydın Karabulut'u kadrosuna kattı 

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, () - SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, geçen sezon Gençlerbirliği forması giyen Aydın Karabulut ile anlaşmaya vardı.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, geçen sezon Gençlerbirliği forması giyen Aydın Karabulut ile anlaşmaya vardı. Kırmızı beyazlıların bu sabah Bolu'da kamp yaptığı otele gelen Aydın Karabulut takım arkadaşları ile tanışarak tebrikleri kabul etti. 25 Ocak 1988'de Berlin'de dünyaya gelen ve aslen Sivaslı olan Aydın Karabulut, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonunda da kırmızı-beyazlı formayı giymişti. Orta sahanın solunda görev yapan Aydın Karabulut, kariyerinde 263 maça çıkarken 25 kez gol sevinci yaşadı.

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