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Demir Grup Sivasspor - Antalyaspor: 1-2

Eraydın AYEKİN/SİVAS, () STAT: Başakşehir Koleji 4 Eylül Stadı HAKEMLER: Cüneyt Çakır (xx), Bahattin Duran (xx), Tark Ongun (xx) DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan (xx) - Douglas (xxx), Bjarsmyr (xx), Braz (x), Ziya (x), Diabate (xx), Hakan (xx),...

Demir Grup Sivasspor - Antalyaspor: 1-2

Eraydın AYEKİN/SİVAS, ()

STAT: Başakşehir Koleji 4 Eylül Stadı
HAKEMLER: Cüneyt Çakır (xx), Bahattin Duran (xx), Tark Ongun (xx)
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan (xx) - Douglas (xxx), Bjarsmyr (xx), Braz (x), Ziya (x), Diabate (xx), Hakan (xx), Ndinga (x) (Dk.84 Muhammet), Rybalka (x) (Dk.63 Mert Hakan xx) - Emre (x) (Dk.63 Erdoğan xx), Kone (xxx)
ANTALYASPOR: Ferhat (xx) - Salih (xx), Diego (xx), Sangare (xxx), Chico (xx), Serdar(Dk.74 Doğukan), Fredy (xxx) (Dk.82 Yekta), Fernando (xx), Amilton (xxx) (Dk.86 Bahadır), Hakan (xx), Doukara (xx)
GOLLER: Dk.65 Kone(DG Sivasspor)- Dk.36 Sangare, Dk.45 Doukara(P) (Antalyaspor)
SARI KARTLAR: Braz(DG Sivasspor) - Amilton, Fredy (Antalyaspor)

Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor, kendi sahasında konuk ettiği Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Konuk ekip puanını 32'ye çıkarırken, Demir Grup Sivasspor ise 31 puanda kaldı. 
Karşılaşmaya Demir Grup Sivasspor başladı.
2'nci dakikada sağdan Douglas'ın getirdiği topu ceza alanındaki Kone'ye bıraktı. Kone sol çaprazdaki Emre'yi gördü. Emre'nin yerden şutunu kaleci Ferhat ayaklarıyla çeldi.
16'ncı dakikada sol kanattan Serdar'ın ceza alınan çevirdiği topu kontrol eden Doukara'nın yakın mesafeden yerden sektirerek yaptığı vuruşta top üst direkten oyuna döndü.
31'inci dakikada sağdan Amilton'un ortaladığı topa Doukara dokunamadı, savunmadan seken topa gelişine Fredy sert vurdu, top üstten az farkla auta gitti.
36'ncı dakikada gelişen Antalyaspor atağında Amilton'un pasında sağ kanatta topla buluşan Nazim Sangare ceza alanına doğru topla hareketlendi. Ceza alanında çaprazdan sert şutunda top ağlarla buluştu. 0-1
45'inci dakikada ceza sahasında rakibinden sıyrılmak isteyen Amilton, Braz'ın müdahalesi ile yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Doukara topu filelere gönderdi. 0-2
50'nci dakikada Ziya'nın soldan taşıdığı topa Kone Emre'ye bıraktı. Emre'nin sol ayağı ile şutu kaleci Ferhat'ta kaldı. 
65'inci dakikada gelişen Demir Grup Sivasspor atağında sağ kanattan Douglas'ın ceza alanına ortaladığı topa ceza alanında Kone kafa vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi. 1-2
72'nci dakikada Serdar Özkan'ın ceza alanı dışından yerden şutunu kaleci Tolgahan yatarak aldı. 
77'nci dakikada sol kanattan Erdoğan çok iyi hareketlendi. İçeriye çevirdiği topa altı pas içinde Kone, etkili vuruş yapamayınca top yandan auta gitti. 
90'ıncı dakikada sağ kanattan Muhammet ceza alına girdi, Kone'yi topla buluşturdu. Kone'nin geriye bıraktığı topa Mert Hakan sert vurdu, top az farkla yandan auta gitti.
Karşılaşma konuk ekip Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)

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