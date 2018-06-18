Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Millet Kıraathanesi örneği ilk Zeytinburnu'nda
Prof. Dr. Erbaş Millet Krıaathanesi'nde
Akşener: Halep'te, Türkiye'den vatanına giden Suriyeliler ile iftar edeceğim
Egitimde performans sistemii kaldırılacak
Erkeklerde kısırlık beyinde başlıyor
Erkeklerde kısırlık beyinde başlıyor
SON DAKİKA! Öğrenci sigortası emeklilikten sayılacak
Öğrenci sigortası emeklilikten sayılacak

Demir Grup Sivasspor, Altınordu'dan Erdoğan'ı transfer etti

SİVAS,() - DEMİR Grup Sivasspor, geçen sezon Altınordu forması giyen orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlayan Demir Grup Sivasspor, Altınordu forması giyen...

Demir Grup Sivasspor, Altınordu'dan Erdoğan'ı transfer etti

SİVAS,() - DEMİR Grup Sivasspor, geçen sezon Altınordu forması giyen orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlayan Demir Grup Sivasspor, Altınordu forması giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt ile her konuda anlaştı. Yeşilyurt, Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın İstanbul'da bulunan ofisinde  kendisini 2 yıllığına kırmızı-beyazlı yapan sözleşmeye imza attı. Almanya'nın Euskirchen kentinde dünyaya gelen Erdoğan, 2014 yılında Altınordu'ya transfer olarak Türkiye macerasına başladı. 4 sezon boyunca İzmir ekibinin formasını giyen genç futbolcu 116 maçta 19 kez gol sevinci yaşadı. 1,78 boyundaki futbolcu orta sahanın solunda görev yapıyor.

(FOTOĞRAFLI)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325