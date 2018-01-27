Demba Ba'ya Bornova Stadı'nda yoğun ilgi

Göztepe'de Demba Ba rüzgarı

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

GÖZTEPE'nin prensipte anlaşma sağladığı golcü futbolcu Demba Ba, Sarı-kırmızılıların Kayserispor ile oynadığı maçı izledi. Yöneticilerle Bornova Stadı'na gelen Senegalli forvete, taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Demba Ba'nın protokol tribününe girdiğini gören yüzlerce futbolseverler tezahüratlarla deneyimli forveti karşıladı. Demba Ba'nın yanında yeni transferlerden Wallace Reis de maça geldi. İki oyuncu tribünde yan yana oturdu. Maçın ardından Fransa'ya eşyalarını toplamaya gidecek 32 yaşındaki forvet, salı günü İzmir'e gelecek. Geniş çapta sağlık kontrolünden geçecek Ba, bir aksilik yaşanmazsa resmen kendisini Göztepeli yapacak imzayı atacak.

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, geçen hafta deplasmanda 2-1 kaybedilen Fenerbahçe maçının kadrosundan biri zorunlu olmak üzere 2 değişiklik yaparak Kayserispor karşısına çıktı. Genç teknik adam, sarı kart cezalısı Kadu'nun yokluğunda stopere Schwechlen'i çekerken sol beke iyileşen Traore'yi yerleştirdi. Fenerbahçe maçında takımının golünü atan yeni transfer Poko'yu da on birde görevlendiren Tamer Tuna, Tayfur'u yedek kulübesine çekti. Göz-Göz'de sakatlığı bulunan ve takımdan ayrılması gündeme gelen golcü Nabil Ghilas ise 21 kişilik kafilede yoktu. Göztepeli taraftarlar maça büyük ilgi gösterdi. Yaklaşık 9 bin kişi müsabakayı izlerken, 300 kadar da Kayserispor'a gönül veren takımlarını destekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Demba Ba'nın Bornova Stadı'na gelişi.

HABER: Onur ATIŞ , KAMERA: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, ()