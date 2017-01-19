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"Deloitte Futbol Para Ligi"nde Manchester United Real Madrid’i tahttan indirdi

İstanbul, 19 Ocak () - Para Ligi’ndeki ilk 20 kulübün toplam gelirleri yüzde 12’lik artışla yeni 7.4 milyar euroya ulaşarak bir rekor kırdı. Manchester United, 11 yıldır üst üste bir numarada kalmayı başaran Real Madrid’i...

"Deloitte Futbol Para Ligi"nde Manchester United Real Madrid’i tahttan indirdi

İstanbul, 19 Ocak () - Para Ligi’ndeki ilk 20 kulübün toplam gelirleri yüzde 12’lik artışla yeni 7.4 milyar euroya ulaşarak bir rekor kırdı. Manchester United, 11 yıldır üst üste bir numarada kalmayı başaran Real Madrid’i zirvedeki yerinden etti. Listede Türkiye'den yalnızca Fenerbahçe ve Galatasaray yer aldı.
11 senedir Deloitte Futbol Para Ligi Raporu’nda zirveyi hiçbir kulübe kaptırmayan Real Madrid, 2015/2016 yılında bayrağı Manchester United’a teslim etti. 689 milyon euroluk rekor geliriyle Manchester United, güçlü bir mali gelir çizdi.
FC Barcelona 620.2 milyon euroluk geliriyle ikinci ve Real Madrid, 620,1 milyon euroluk geliriyle üçüncü sıraya yerleşti. Bayern Munich ise, geçtiğimiz yıl gerisinde kaldığı, listenin tek Fransız takımı Paris St. Germain’i geçerek 592 milyon euro ile 4. sıraya yerleşti.
İngiliz West Ham United 192.3 milyon euro geliriyle ilk 20’nin bulunduğu büyükler ligine girdi; Leicester City ise 172,1 milyon euroluk geliriyle listeye ilk defa giriş yaptı.
Bu yıl ilk 20’de yer alan takımlardan sekizi İngiliz takımlar oldu. Premier Ligi takımlarının, imzaladıkları anlaşmalar sayesinde 2016-2017 Futbol Para Ligi’nde ilk 30 takım arasında yer alacağı öngörülüyor.
Türkiye’den Fenerbahçe ve Galatasaray da listede
Türkiye’den Fenerbahçe ve Galatasaray ise ilk 30 kulüp arasına girdi. Fenerbahçe, 157.7 milyon euroluk geliriyle 25’inci sıraya yerleşirken Galatasaray 155.9 milyon euroluk gelir ile 26. sırada yerini aldı.
Deloitte Türkiye Tüketim ve Endüstriyel Ürünler Endüstrisi Lideri Özkan Yıldırım, "Bu yıl, Fenerbahçe ve Galatasaray ‘gelir’ açısından Deloitte Futbol Para Ligi sıralamasında, 20-30 bandında yer alıyor" dedi ve şu bilgileri verdi:
"En yüksek gelirli ilk 30 takım arasında Türkiye olarak yer almayı sürdürmemiz önemli bir başarı ancak gelirlerin yüksek olması, finansal ve sportif başarının oluşması için yeterli değil. Kulüplerin yüksek miktarda krediye ihtiyaç duyması, TL dışında borçlanması, oyuncu sirkülasyon hızının yüksek olması ve transfer giderleriyle-gelir orantısızlığı, nakit akışının yönetilmesindeki zorluklar; kulüplerin finansal yapılarında ciddi olumsuzluklara, UEFA Finansal Fair Play kriterlerini karşılama konusunda sıkıntılara ve uzun vadede, sportif başarının istenilen seviyede gerçekleşmemesine sebep oluyor. Yaşanan döviz kurlarındaki dalgalanmalar, kulüpler üzerinde ek bir baskı unsuru oluşturuyor. Türk takımlarının Futbol Para Ligi’nde daha üst seviyelerde yer alması ve arzu edilen finansal ve sportif başarıya ulaşılması için, kurumsal ve yapısal değişikliklerin gerekli olduğunu söyleyebiliriz." Deloitte Futbol Para Ligi 2015/2016
Kulüp                              Milyon €
 1 - Manchester United       689.0
 2 - FC Barcelona               620.2
 3 - Real Madrid                 620.1
 4 - Bayern Munich             592.0
 5 - Manchester City           524.9
 6 - Paris Saint-Germain     520.9
 7 - Arsenal                       468.5
 8 - Chelsea                      447.4
 9 - Liverpool                    403.8
10 - Juventus                   341.1
11 - Borussia Dortmund    283.9
12 - Tottenham Hotspur    279.7
13 - Atlético de Madrid      228.6
14 - Schalke 04                224.5
15 - AS Roma                  218.2
16 - AC Milan                   214.7
17 - St. Petersburg           196.5
18 - West Ham United       192.3
19 - Internazionale            179.2
20 - Leicester City             172.1

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