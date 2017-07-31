Deaflympics 2017'nin en başarılısı Rusya

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Samsun İşitme Engelliler Olimpiyatı madalya sıralamasında zirvede Rusya yer aldı. Sonuçlardan memnun olan Rusya, oyunlarda 85'i altın, 53'ü gümüş ve 61'i bronz olmak üzere toplam 199 madalyaya kazandı.

Bisiklet dalında 7 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya ile turnuvayı kapatan Rus kafilesinde en dikkat çeken sporcu Dmitry Rozanov oldu. Yarıştığı üç branşta 2 altın madalya kazanmayı başaran tecrübeli bisikletçi takım olarak çıktıkları seviyeden memnun olduğunu dile getirdi. Rozanov, "Takım olarak 7 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 15 madalya kazanmayı başardık. Bu bizim için çok mutluluk verici. Tek kişilik bir iş değil, dolayısıyla takım arkadaşlarımı ve emeği geçen herkesi ayrı ayrı tebrik ediyorum" diye konuştu.

YÜZMEDE 26 ALTIN 19 DÜNYA REKORU

Rusya'nın hakimiyet kurduğu branşlardan bir diğeri de yüzme oldu. Yüzmede dağıtılan 120 madalyanın 44'ünü kazanan Ruslar, turnuvayı en yakın rakibi Japonya'nın 29 madalya önünde kapattı. Bu 44 madalyadan 26'sı altın olurken, Rus sporcular turnuva esnasında 19 kez dünya rekoru kırmayı başardılar.

"BİR SENE SONRA SAMSUN'A YİNE GELECEĞİM"

20 yaşındaki yüzücü Maria Karpova da dünya rekoru kıran 4x200 serbest Rus kadın takımının bir üyesi. Boynuna taktığı toplam 4 altını hayatı boyunca unutamayacağını söyleyen Karpova, "Yaşadığım gözyaşı dolu sevinç anı tarif edilemez. İnanılmaz mutluyum, çünkü daha önceleri çok heyecanlanıyordum. Kazanacağımı bilmeme rağmen heyecanımı kontrol edemiyordum. Bir sene sonra aynı tarihlerde tekrar Samsun'a geleceğim. Madalya alma sürecini hatırlayıp anılarımı tazelemek istiyorum. 4 madalyayı kazandığımdaki mutluluğu ve coşkuyu tekrar yaşamak istiyorum." dedi.

21 BRANŞIN 8'İNDE YA BİRİNCİ YA DA ZİRVE ORTAĞI

Rusya'nın kazandığı 199 madalya, kendilerini sekiz branşta birinci veya zirve ortağı yaptı. Başta Rusların her turnuvada en güvendiği alanlardan olan atletizm, bir kez daha kendi üstünlükleri ile sonuçlandı. Bu dalda oyunları 21'i altın toplam 43 madalyayla tamamlayan Ruslar, bu alanda da en yakın rakibi Kenya'ya 27 madalya fark atmayı başardı. Bununla birlikte oryantiring ve judoda gelen toplam 27 madalya, Rusları madalya sırlamasında zirveye taşıyan etkenlerden sadece biri oldu.

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