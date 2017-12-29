De Bruyne, City'nin Messi'si

Barcelona'nın eski yıldızı Xavi Hernandez, Manchester City'ye , Guardıola'ya ve Kevin de Bruyne'e övgüler yağdırdı

İstanbul ()

Barcelona'nın efsane isimlerinden Xavi Hernandez, eski hocası Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City hakkında övgü dolu sözler söyledi.

Guardiola'nın İngiliz ekibine, Barcelona'nın kodlarını yüklediğini belirten Xavi, Kevin de Bruyne'ün Manchester'da Messi rolünü üstlendiğini de ifade etti.

Manchester City ile bu sezon muhteşem bir ivme yakalayan Guardiola, Premier Lig'de en yakın rakibine 15 puan fark atarak zirveye oturdu.

Pep'in takımları takım olarak maçları kazandığının altını çizen Xavi, "Ancak buna rağmen bazen özel işler yapacak oyuncuya ihtiyaç vardır. Barcelona'da Messi vardı. Manchester City ise Kevin De Bruyne'e sahip" diye konuştu.

Belçikalı yıldızdan övgüyle bahseden tecrübeli futbolcu "Bruyne ne zaman topu ayağına alsa özel bir şeyler yapacağını hissetiriyor" ifadelerini kullandı.

