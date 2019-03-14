DAÜ Tenis Takımı Süper Lig’te

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü’ne bağlı DAÜ Tenis Takımı, Türkiye Cumhuriyeti Üniversiteler Spor Federasyonu tarafından organize edilen Tenis 1. Lig A Grubu’nda şampiyonluğu elde etti.

Yıldız Teknik Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi’ni 3-0’lık skorlarla geçen takım, A Grubu’nu birinci sırada tamamladı. DAÜ Tenis Takımı, bu galibiyetlerin ardından diğer grup birincisi Yaşar Üniversitesi’ni de Şevki Öksüzoğlları ve Rasim Ülker ile teklerde, İsmet Baykur ve Mustafa Zorba ile ise çiftlerde 3-0 yenerek şampiyon oldu ve Süper Lig’e yükseldi. DAÜ Tenis Takımı bu başarısının ardından antrenörleri Aydın Kayol ve Kafile Başkanları Cüneyt Doğan ile birlikte adaya dönüş yaptı.