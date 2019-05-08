Datome ve Lauvergne Final Four'da yok

İSTANBUL /

Fenerbahçe Beko'da sakatlıkları bulunan oyuncular Joffrey Lauvergne ve Luigi Datome, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final maçlarında forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Fenerbahçe Beko'da sakatlıkları devam eden oyuncularımız Joffrey Lauvergne ve Gigi Datome, ekibimizin 17-19 Mayıs tarihlerinde İspanya'nın Vitoria-Gasteiz kentinde oynayacağı Final Four karşılaşmalarında forma giyemeyecektir.

Takımımızda, sakatlık sorunları nedeniyle formalarından bir süredir uzak kalan Jan Vesely ve Nikola Kalinic'in ise tedavi süreçleri devam etmektedir. İki sporcumuzun son durumuna, sağlık durumlarının gelişimi gözlemlenerek Final Four öncesinde karar verilecektir."