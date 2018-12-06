Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sağlık Müdürlüğünde 4 milyon liralık yolsuzluk iddiası; 3 mutemet tutuklandı
4 milyon liralık yolsuzluk iddiası;...
Türk Doktora ABD'de “Yılın Doktoru” Ödülü
Türk Doktora ABD'de “Yılın Doktoru”...
Binali Yıldırım'dan Kıbrıs açıklaması
Binali Yıldırım'dan Kıbrıs açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'tan 'çocuk kavramı' açıklaması
Bakan Ziya Selçuk'tan 'çocuk kavramı'...

Darüşşafaka Tekfen - Maccabi Fox Tel Aviv: 71 - 73 

İSTANBUL,() SALON: Volkswagen Arena HAKEMLER: Miguel Angel Perez, Robert Vyklicky, Clemens  Frit DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Micheal Eric 20, Jon Diebler 3, Markel Brown 9, Toney Douglas 14, Emircan Koşut 4, Ray McCallum 8, Zanis Peiners 5, Oğuz Savaş...

Darüşşafaka Tekfen - Maccabi Fox Tel Aviv: 71 - 73 

İSTANBUL,()

SALON: Volkswagen Arena
HAKEMLER: Miguel Angel Perez, Robert Vyklicky, Clemens  Frit
DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Micheal Eric 20, Jon Diebler 3, Markel Brown 9, Toney Douglas 14, Emircan Koşut 4, Ray McCallum 8, Zanis Peiners 5, Oğuz Savaş 2, Berk Demir, Stanton Kidd 2, Doğuş, Özdemiroğlu 4
MACCABİ TEL AVİV: Deandre Kane 4, Angelo Caloiaro 3, Johnny O'Bryant 12, Scottie Jordan 11, Tarik Black 10, Michael Brandon 8, Kendrick Ray 10, Alexander Tyus, Yovel Zoosman 2, Jon Dibartolomeo 13, Jake Cohen
1'İNCİ PERİYOT: 17 - 17
DEVRE: 42 - 36
3'ÜNCÜ PERİYOT: 62 - 51

THY EuroLeague'nin 11'inci haftasında Darüşşafaka Tekfen sahasında Maccabi Fox Tel Aviv'e 73-71 mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 20 sayıyla Darüşşafaka Tekfen'den Micheal Eric oldu. Bu sonuçla konuk Maccabi Fox Tel Aviv 2'nci galibiyetini alırken, temsilcimiz Darüşşafaka Tekfen parkeden 10'uncu kez mağlup ayrıldı.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

istanbul escort