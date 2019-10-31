Darüşşafaka Tekfen, Kazan'a kaybetti
Darüşşafaka Tekfen - UNICS Kazan: 77-79 İSTANBUL, () - Eurocup C Grubu 5'inci maçında Darüşşafaka Tekfen, sahasında konuk ettiği UNICS Kazan'a 79-77 mağlup olarak 2'nci mağlubiyetini aldı. Eurocup'ta Türkiye'yi temsil eden Darüşşafaka...
Darüşşafaka Tekfen - UNICS Kazan: 77-79
İSTANBUL, () -
Eurocup C Grubu 5'inci maçında Darüşşafaka Tekfen, sahasında konuk ettiği UNICS Kazan'a 79-77 mağlup olarak 2'nci mağlubiyetini aldı.
Eurocup'ta Türkiye'yi temsil eden Darüşşafaka Tekfen, E Grubu 5'inci maçında sahasında Rusya temsilcisi UNİCS Kazan'ı ağırladı. Darüşşafaka mücadelenin ilk yarısını 39-37 önde kapattı. Son periyoda 62-60 geride giren ev sahibi ekip, Errick McCollum'un bitime 1 saniye kala gelen basketine engel olamadı ve parkeden 79-77 mağlup ayrıldı. Darüşşafaka Tekfen'de Johnny Hamilton 14 sayı ile mücadele ederken, UNICS Kazan'da 18 sayı üreten Raymar Morgan mücadelenin en skorer ismi oldu.
Darüşşafaka Tekfen, gruptaki 6'ıncı maçında Cedevita Olimpija'yı kendi evinde konuk edecek.
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