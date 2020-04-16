Darüşşafaka Tekfen Jarrod JONES ile sözleşmeyi yeniledi

2019 –2020 Sezonu başında, Darüşşafaka Tekfen kadrosuna katılan, mücadele ettiğimiz, EuroCup, Türkiye Kupası ve İNG Basketbol Ligi yolculuğumuzda gösterdiği performansla önemli katkılar sağlayan oyuncumuz, Jarrod JONES ile devam eden sözleşmemiz karşılıklı mutabakat ile sonlandı.

Darüşşafaka Tekfen sözleşmenin ardından yaptığı yazılı açıklamada "Jarrod Jones’a, yapmış olduğu katkılardan dolayı, teşekkür eder, bundan sonraki basketbol hayatında başarılar dileriz" ifadesini kullandı.