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Darüşşafaka Tekfen - Fenerbahçe Beko: 75 - 97

İSTANBUL,()  SALON: Volkswagen Arena HAKEMLER: Olegs Latisevs, Benjamin Jimenez, Ioannis Foufis DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Kidd 10, Muhammed Baygül 3, Eric 14, Peiners 13, Douglas 8, Evans 7, Mert Akay 2, Emircan Koşut 4, Berk Demir 2, Doğuş Özdemiroğlu...

Darüşşafaka Tekfen - Fenerbahçe Beko: 75 - 97

İSTANBUL,() 

SALON: Volkswagen Arena
HAKEMLER: Olegs Latisevs, Benjamin Jimenez, Ioannis Foufis
DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Kidd 10, Muhammed Baygül 3, Eric 14, Peiners 13, Douglas 8, Evans 7, Mert Akay 2, Emircan Koşut 4, Berk Demir 2, Doğuş Özdemiroğlu 7, Brown 2, Diebler 3
FENERBAHÇE BEKO: Ali Muhammed 16, Datome 7, Kalinic 15, Melli 5, Green 9, Sloukas 4, Melih Mahmutoğlu 9, Ahmet Düverioğlu 8, Guduric 16, Vesely 4, Tarık Biberovic 4, Egehan Arna
1'İNCİ PERİYOT: 12-26
DEVRE: 35-46
3'ÜNCÜ PERİYOT: 48-73

THY Avrupa Ligi'nin 23'üncü haftasındaki Türk derbisinde Darüşşafaka Tekfen sahasında Fenerbahçe Beko'ya 97-75 mağlup oldu. Grup etabını lider bitirmeyi lider bitirmeyi garantileyen sarı-lacivertli ekip 20'nci galibiyetini alırken, Darüşşafaka Tekfen parkeden 20'nci mağlubiyetini alarak ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer isimleri attıkları 16'şar sayıyla Fenerbahçe Beko'dan Ali Muhammed ve Marko Guduric oldu.
 

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