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Darüşşafaka - Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 76 - 61

İSTANBUL,() SALON: Volkswagen Arena HAKEMLER: Erşan Kartal, Semih Vural, Mehmet Şahin DARÜŞŞAFAKA: Wilbekin 11, Johnson 17,Eric 15, Muhammed Baygül, Sant-Roos 2, Cummings 4, Kidd 5, Kartal Özmızrak 6, Furkan Aldemir 10, Doğuş Özdemiroğlu...

Darüşşafaka - Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 76 - 61

İSTANBUL,()

SALON: Volkswagen Arena
HAKEMLER: Erşan Kartal, Semih Vural, Mehmet Şahin
DARÜŞŞAFAKA: Wilbekin 11, Johnson 17,Eric 15, Muhammed Baygül, Sant-Roos 2, Cummings 4, Kidd 5, Kartal Özmızrak 6, Furkan Aldemir 10, Doğuş Özdemiroğlu 6, Emircan Koşut
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Can Korkmaz 15, Lopez 10, DoğukanŞanlı 4, Boothe 4, Fall 5, Harris 2, Jankovic 7, Jones 10, Mehmet Özdoğan, Ersin Dağlı 2, Agah Abdussamed Kızılkaya, Mustafa Kırcalı 2
1'İNCİ PERİYOT: 20-11
DEVRE: 44-29
3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-43

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 22'nci haftasında Darüşşafaka, sahasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 76-61 mağlup etti. Bu sonucun ardından Darüşşafaka 14'üncü galibiyetini ele ederken, Sakarya Büyükşehir Belediyespor 9'uncu mağlubiyetini aldı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 17 sayıyla Darüşşafaka'dan JaJuan Johnson oldu. 

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