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Darüşşafaka, Gran Canaria'yı ağırlayacak

İSTANBUL, () 7DAYS Avrupa Kupası Top 16 E Grubu 2'nci hafta maçında temsilcimiz Darüşşafaka, yarın saat 20:00'de İspanya ekibi Gran Canaria'yı konuk edecek. Mücadele, Volkswagen Spor Salonu'nda oynanacak. İlk turda A Grubu'nu lider olarak...

Darüşşafaka, Gran Canaria'yı ağırlayacak

İSTANBUL, ()

7DAYS Avrupa Kupası Top 16 E Grubu 2'nci hafta maçında temsilcimiz Darüşşafaka, yarın saat 20:00'de İspanya ekibi Gran Canaria'yı konuk edecek. Mücadele, Volkswagen Spor Salonu'nda oynanacak.
İlk turda A Grubu'nu lider olarak tamamlayan Darüşşafaka, Top 16'daki ilk maçında bir diğer temsilcimiz Galatasaray Odeabank ile karşılaşmış ve rakibini deplasmanda 84-65 mağlup etmişti. 14 hafta geride kalan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde de dengeli bir performans sergileyen İstanbul ekibi, 8 galibiyet, 6 mağlubiyet elde etti.
Deplasman ekibi Gran Canaria ise ilk turda D Grubu'nu 4'üncü sırada tamamlarken, Top 16'daki ilk maçında sahasında Almanya ekibi ALBA Berlin'i 100-81 mağlup etmeyi başardı. Ligde bu sezon 15 maça çıkan Gran Canaria, 9 galibiyet, 6 mağlubiyet aldı.
İki takım resmi maçlarda ilk kez karşı karşıya gelecek.

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