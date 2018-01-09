Darüşşafaka, Gran Canaria'yı ağırlayacak

İSTANBUL, ()

7DAYS Avrupa Kupası Top 16 E Grubu 2'nci hafta maçında temsilcimiz Darüşşafaka, yarın saat 20:00'de İspanya ekibi Gran Canaria'yı konuk edecek. Mücadele, Volkswagen Spor Salonu'nda oynanacak.

İlk turda A Grubu'nu lider olarak tamamlayan Darüşşafaka, Top 16'daki ilk maçında bir diğer temsilcimiz Galatasaray Odeabank ile karşılaşmış ve rakibini deplasmanda 84-65 mağlup etmişti. 14 hafta geride kalan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde de dengeli bir performans sergileyen İstanbul ekibi, 8 galibiyet, 6 mağlubiyet elde etti.

Deplasman ekibi Gran Canaria ise ilk turda D Grubu'nu 4'üncü sırada tamamlarken, Top 16'daki ilk maçında sahasında Almanya ekibi ALBA Berlin'i 100-81 mağlup etmeyi başardı. Ligde bu sezon 15 maça çıkan Gran Canaria, 9 galibiyet, 6 mağlubiyet aldı.

İki takım resmi maçlarda ilk kez karşı karşıya gelecek.