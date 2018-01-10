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Darüşşafaka - Gran Canaria: 88-70

SALON: Volkswagen HAKEMLER: Petri Mantyla, Clemens Fritz, Mykola Ambrosov DARÜŞŞAFAKA: Kidd 14, Wilbekin 20, Kartal 7, Cummings 4, Okben 5, Doğuş, Muhammed, Furkan 4, Sant-Roos 10, Johnson 15, Bell 4, Eric 5 GRAN CANARIA: Oliver 7, Eriksson 6, Brussino,...

Darüşşafaka - Gran Canaria: 88-70

SALON: Volkswagen
HAKEMLER: Petri Mantyla, Clemens Fritz, Mykola Ambrosov
DARÜŞŞAFAKA: Kidd 14, Wilbekin 20, Kartal 7, Cummings 4, Okben 5, Doğuş, Muhammed, Furkan 4, Sant-Roos 10, Johnson 15, Bell 4, Eric 5
GRAN CANARIA: Oliver 7, Eriksson 6, Brussino, Seeley 24, Balvin 10, Baez 3, Pasecniks 5, Pauli 5, Tabaseda, Aguilar 10
1'İNCİ PERİYOT: 24-11
İLK YARI: 40-38
3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-51

İSTANBUL, ()

7DAYS Avrupa Kupası Top 16 E Grubu 2'nci hafta maçında temsilcimiz Darüşşafaka kendi sahasında İspanya ekibi Gran Canaria'yı 88-70 mağlup etti.
Volkswagen Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya etkili başlayan ev sahibi ekip, ilk periyodu 24-11 önde geçti. 2'nci periyotta oyundan düşen İstanbul ekibi, kötü savunma performansıyla potasında 27 sayı gördü. Daçka buna rağmen devreye 40-38 önde girdi.
3'üncü periyotta oyun üstünlüğünü tekrardan ele alan Darüşşafaka, periyodu 64-51 önde kapattı. Son periyotta da rakibine farkı kapatma fırsatı tanımayan Daçka, parkeden 88-70 galip ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Darüşşafaka gruptaki 2'nci maçında 2'nci galibiyetine uzanırken, Gran Canaria 2'nci maçında ilk mağlubiyetini aldı.

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