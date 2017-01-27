Darüşşafaka Doğuş- Zalgiris: 66- 69

İSTANBUL-
Salon: Volkswagen Arena
Hakemler: Christos Christodoulou (Yunanistan), Fernando Rocha (Portekiz), Anne Panther (Almanya)
Darüşşafaka Doğuş: Clyburn 9, Wanamaker 17, Anderson 4, Moerman 7, Zizic 4, Mehmet Yağmur, Birkan Batuk 3, Furkan Aldemir 6, Bertans 13, Harangody 3
Zalgiris: Pangos 14, Westermann 6, Ulanovas 6, Jankunas 6, Lima 11, Lekavicius 6, Seibutis 2, Motum 5, Milaknis 8, Kavaliauskas 5
1. Periyot: 14-16
Devre: 31-38
3. Periyot: 49-55
Beş faulle çıkan: 38.44 Pangos (Zalgiris)
Basketbol THY Avrupa Ligi 20. hafta maçında Darüşşafaka Doğuş, sahasında Litvanya'nın Zalgiris takımına 69-66 yenildi. Darüşşafaka Doğuş, bu sonuçla üst üste 2. toplamda da 10. yenilgisini aldı. .