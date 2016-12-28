Darüşşafaka Doğuş'un yeni transferi Zizic sağlık kontrolünden geçti

İSTANBUL, () - DARÜŞŞAFAKA Doğuş Basketbol Takımı'nın yeni transferi Hırvat pivot Ante Zizic, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.
Detaylı kan tetkikleri yapılan Zizic, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayeneden geçti. Sporcunun sağlık kontrolleri, kardiyak testler ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
İSTANBUL, () - DARÜŞŞAFAKA Doğuş Basketbol Takımı'nın yeni transferi Hırvat pivot Ante Zizic, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.